На Кубани сохраняется штормовое предупреждение

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил жителям региона о надвигающемся шторме

До конца 26 июля в крае объявлено штормовое предупреждение. В регионе пройдут сильные ливневые дожди с грозами и штормовым ветром. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что оперативные службы готовятся к возможным подтоплениям в предгорных районах края. Кроме того, есть вероятность возникновения смерчей на Черноморском и Азовском побережье, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, с 23 по 26 июля в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах — град. В Краснодаре объявили штормовое предупреждение, в Сочи ввели режим повышенной готовности. Также в эти дни в Азовском море возможны волны до метра, в Черном — смерчи.