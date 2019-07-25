На Кубани сохраняется штормовое предупреждение
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил жителям региона о надвигающемся шторме
До конца 26 июля в крае объявлено штормовое предупреждение. В регионе пройдут сильные ливневые дожди с грозами и штормовым ветром.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что оперативные службы готовятся к возможным подтоплениям в предгорных районах края. Кроме того, есть вероятность возникновения смерчей на Черноморском и Азовском побережье, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, с 23 по 26 июля в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах — град. В Краснодаре объявили штормовое предупреждение, в Сочи ввели режим повышенной готовности. Также в эти дни в Азовском море возможны волны до метра, в Черном — смерчи.
Кроме того, 25 июля в Анапе из-за грозы и донного течения запретили купаться в море, а в Сочи из-за схода оползня на обходе города повредился участок федеральной дороги.
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