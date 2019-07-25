В Анапе из-за грозы и донного течения запретили купаться в море
В Анапе 25 июля запретили купаться на всех пляжах из-за шторма и грозы
Управление гражданской обороны и защиты населения сообщило, что в Анапе проходит грозовой фронт. Запрет на купание также ввели из-за шторма и сильного донного течения, заявили в пресс-службе администрации Анапы.
Жителей и гостей города просят не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску.
По данным гидрометцентра Кубани, температура морской воды в Анапе 25 июля составила около 25 °С.
Как сообщали Юга.ру, днем 25 июля в Краснодаре прошел сильный ливень. Из-за подтопления возникли проблемы на дорогах, стояли трамваи. В 17-этажной новостройке на улице Селезнева вода полилась в коридоры и на электрические счетчики, а на улице 1-я линия поймы реки Кубань разрушилась стена частного дома.
Кроме того, в ночь на 25 июля в Сочи из-за сильного дождя подтопило четыре двора, в трех из них вода зашла в дома. Вечером того же дня из-за схода оползня на обходе города повредился участок федеральной дороги.
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