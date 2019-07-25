В Анапе из-за грозы и донного течения запретили купаться в море

В Анапе 25 июля запретили купаться на всех пляжах из-за шторма и грозы

Управление гражданской обороны и защиты населения сообщило, что в Анапе проходит грозовой фронт. Запрет на купание также ввели из-за шторма и сильного донного течения, заявили в пресс-службе администрации Анапы.

Жителей и гостей города просят не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску.