В горах Сочи селевые потоки сошли на дорогу, в центре ветер повалил 33 дерева

В Сочи ликвидируют последствия непогоды, которая нанесла повреждения 22 и 23 июня

В Красной Поляне 23 июня сошли селевые потоки в районе этнографического комплекса «Моя Россия». Очевидцы сообщили о резком подъеме уровня воды в реке Мзымте.

Ночью 22 июня на курорте прошел сильный ливень — выпало порядка 60 мм осадков. Из-за сильного ветра были повалены 33 дерева в Хостинском и Центральном районах города, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В мэрии напомнили, что 24 и 25 июня на курорте продолжит действовать экстренное предупреждение. Местами прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На реках возможен резкий подъем уровня воды, на отдельных водотоках — с достижением неблагоприятных отметок. В горах возрос риск схода селей.

Кроме того, 24 июня около 5:00 на курорте «Роза Хутор» в районе Сулимовского ручья сошедший сель затопил канализационную насосную станцию № 7, которая находится рядом с комплексом «Моя Россия» и обслуживает горную Олимпийскую деревню.

На месте работают сотрудники МУП Сочи «Водоканал». Они прорабатывают варианты ремонтно-восстановительных работ, которые начнутся сразу после того, как спадет поток воды в ручье. Сейчас его русло проходит непосредственно по территории насосной станции.

Остальные объекты водоканала от стихии не пострадали и работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».