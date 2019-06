В горах Сочи селевые потоки сошли на дорогу, в центре ветер повалил 33 дерева

View this post on Instagram

Практически все деревья, поваленные ночным штормом в #Сочи, уже убраны ⠀ ⠀⠀ Ночью 22 июня на курорте прошёл сильный #ливень, выпало порядка 60 мм осадков. Из-за сильного ветра были повалены 33 дерева в Хостинском и Центральном районах города. ⠀ Почти все они оперативно распилены и вывезены в течение ночи. К трём стволам пока не удаётся подобраться, необходимо привлечение специализированной техники. ⠀ В целом ливневая система справилась, каких-либо серьезных ЧП, которые могли бы спровоцировать перебои в работе городской инфраструктуры, не зафиксировано. ⠀ ⠀⠀ Работы по уборке упавших деревьев будут вестись до полной ликвидации последствий непогоды. Ситуация полностью под контролем городских служб. #администрациясочи