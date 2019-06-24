В горах Сочи селевые потоки сошли на дорогу, в центре ветер повалил 33 дерева
В Сочи ликвидируют последствия непогоды, которая нанесла повреждения 22 и 23 июня
Ночью 22 июня на курорте прошел сильный ливень — выпало порядка 60 мм осадков. Из-за сильного ветра были повалены 33 дерева в Хостинском и Центральном районах города, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
В Красной Поляне 23 июня сошли селевые потоки в районе этнографического комплекса «Моя Россия». Очевидцы сообщили о резком подъеме уровня воды в реке Мзымте.
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Практически все деревья, поваленные ночным штормом в #Сочи, уже убраны ⠀ ⠀⠀ Ночью 22 июня на курорте прошёл сильный #ливень, выпало порядка 60 мм осадков. Из-за сильного ветра были повалены 33 дерева в Хостинском и Центральном районах города. ⠀ Почти все они оперативно распилены и вывезены в течение ночи. К трём стволам пока не удаётся подобраться, необходимо привлечение специализированной техники. ⠀ В целом ливневая система справилась, каких-либо серьезных ЧП, которые могли бы спровоцировать перебои в работе городской инфраструктуры, не зафиксировано. ⠀ ⠀⠀ Работы по уборке упавших деревьев будут вестись до полной ликвидации последствий непогоды. Ситуация полностью под контролем городских служб. #администрациясочи
В мэрии напомнили, что 24 и 25 июня на курорте продолжит действовать экстренное предупреждение. Местами прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На реках возможен резкий подъем уровня воды, на отдельных водотоках — с достижением неблагоприятных отметок. В горах возрос риск схода селей.
Кроме того, 24 июня около 5:00 на курорте «Роза Хутор» в районе Сулимовского ручья сошедший сель затопил канализационную насосную станцию № 7, которая находится рядом с комплексом «Моя Россия» и обслуживает горную Олимпийскую деревню.
На месте работают сотрудники МУП Сочи «Водоканал». Они прорабатывают варианты ремонтно-восстановительных работ, которые начнутся сразу после того, как спадет поток воды в ручье. Сейчас его русло проходит непосредственно по территории насосной станции.
Остальные объекты водоканала от стихии не пострадали и работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».
В 6:10 в поселке Красная Поляна сель объемом до 100 кубометров сошел на дорогу в районе ручья Сулимовского на набережной Лаванда и перекрыл участок проезжей части. В 8:30 спасатели обнаружили еще одно место схода грязекаменной массы. Общий объем составил около 1500 кубометров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 50 спасателей и 23 спецмашины.
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