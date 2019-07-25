Фасад дома обрушился в Краснодаре после ливня

Краснодарский край

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В Краснодаре после сильного дождя разрушилась стена жилого дома

В 14:25 очевидец сообщил спасателям, что на улице 1-я линия поймы реки Кубань обрушился фасад частного дома.

На место выехали службы экстренного реагирования. Там работает оперативная группа центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС Кубани.

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Как сообщали Юга.ру, днем 25 июля на Краснодар обрушился сильный ливень. Из-за подтопления возникли проблемы на дорогах, стояли трамваи. В 17-этажной новостройке на улице Селезнева вода полилась в коридоры и на электрические счетчики.

Жилье Краснодар МЧС Стихийные бедствия

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