Фасад дома обрушился в Краснодаре после ливня

В Краснодаре после сильного дождя разрушилась стена жилого дома

В 14:25 очевидец сообщил спасателям, что на улице 1-я линия поймы реки Кубань обрушился фасад частного дома.

На место выехали службы экстренного реагирования. Там работает оперативная группа центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС Кубани.