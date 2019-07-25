Украина задержала российский корабль в Керченском проливе

Крым, В мире

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Служба безопасности Украины 24 июля задержала в Керченском проливе российский танкер

Служба безопасности Украины и военная прокуратура задержали российский танкер «NEYMA» за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе». Сейчас ведомство готовит ходатайство в суд для его ареста, пишет RT со ссылкой на пресс-службу СБУ в фейсбуке.

«По факту блокирования танкером "NEYMA" Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, в процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование»,заявили в ведомстве.

Также СБУ отметили, что судно приобщили к вещественным доказательствам. По данным пограничников, 24 июля в порт Измаил под российским флагом зашел танкер «NIKA SPIRIT», однако позже его идентифицировали как уже известный танкер «NEYMA», который использовали для перекрытия Керченского пролива.

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Как сообщали Юга.ру, 25 ноября 2018 года три украинских корабля вошли в территориальные воды России и нарушили государственную границу. После этого российские пограничники задержали суда и членов экипажей.

Суд Симферополя арестовал украинских моряков. Под стражей они будут находиться до 24 апреля.

На Украине возбудили уголовное дело о развязывании войны и ввели военное положение. Власти РФ назвали инцидент провокацией, а ФСБ заявила, что корабли координировали сотрудники Службы безопасности Украины.

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