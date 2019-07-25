Украина задержала российский корабль в Керченском проливе
Служба безопасности Украины 24 июля задержала в Керченском проливе российский танкер
Служба безопасности Украины и военная прокуратура задержали российский танкер «NEYMA» за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе». Сейчас ведомство готовит ходатайство в суд для его ареста, пишет RT со ссылкой на пресс-службу СБУ в фейсбуке.
«По факту блокирования танкером "NEYMA" Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, в процессуальным руководством Военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование», — заявили в ведомстве.
Также СБУ отметили, что судно приобщили к вещественным доказательствам. По данным пограничников, 24 июля в порт Измаил под российским флагом зашел танкер «NIKA SPIRIT», однако позже его идентифицировали как уже известный танкер «NEYMA», который использовали для перекрытия Керченского пролива.
Как сообщали Юга.ру, 25 ноября 2018 года три украинских корабля вошли в территориальные воды России и нарушили государственную границу. После этого российские пограничники задержали суда и членов экипажей.
Суд Симферополя арестовал украинских моряков. Под стражей они будут находиться до 24 апреля.
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