Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 июля сообщил, что у него появился охранник, равных которому нет в мире

Кадыров рассказал на своей странице «ВКонтакте», что увидел в интренете видеоролики Магомеда-Эми Газиева, который «очень хотел охранять покой» главы Чечни.

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Руководитель республики пригласил мальчика на встречу и взял его на работу на должность командира. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова предоставил ребенку полное обмундирование и амуницию. «В детских магазинах Грозного закуплено все необходимое оружие и транспорт, — рассказал Кадыров. — Некоторые скажут, что шестилетний Магомед-Эми слишком мал для спецназа. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку!». Мальчику назначили куратора, пишет RT. За работой юного охранника будет следить помощник главы ЧР, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.