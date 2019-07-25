Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 июля сообщил, что у него появился охранник, равных которому нет в мире
Кадыров рассказал на своей странице «ВКонтакте», что увидел в интренете видеоролики Магомеда-Эми Газиева, который «очень хотел охранять покой» главы Чечни.
Руководитель республики пригласил мальчика на встречу и взял его на работу на должность командира. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова предоставил ребенку полное обмундирование и амуницию.
«В детских магазинах Грозного закуплено все необходимое оружие и транспорт, — рассказал Кадыров. — Некоторые скажут, что шестилетний Магомед-Эми слишком мал для спецназа. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку!».
Мальчику назначили куратора, пишет RT. За работой юного охранника будет следить помощник главы ЧР, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года пятилетний житель Чечни Рахим Куриев побил мировой рекорд по отжиманиям а позже установил еще шесть высших результатов. Рамзан Кадыров присвоил ему звание почетного гражданина Чечни и подарил Mercedes.
В июне шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии опередил Куриева и установил два мировых рекорда. За это мальчик получил велосипед и смартфон от главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
В июле уже шестилетний Рахим Куриев снова побил мировые рекорды по отжиманиям.
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