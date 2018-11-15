Кадыров подарил Mercedes пятилетнему мальчику, который отжался более 4 тыс. раз

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил отжавшемуся более 4 тыс. раз ребенку новый автомобиль

Кадыров встретился с пятилетним Рахимом Куриевым, который 12 ноября установил новый рекорд, отжавшись около 4 тыс. 105 раз за 2 часа 25 минут. Глава Чечни рассказал, что президент регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна передала машину Mercedes мальчику.

«Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего», — сказал Кадыров.

Получив подарок, ребенок продемонстрировал главе региона свои способности прямо на капоте автомобиля, пишет ТАСС.