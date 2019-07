Шестилетний мальчик из Чечни снова побил мировые рекорды по отжиманиям

View this post on Instagram

Доброго времени суток всем, сегодня по воле Аллаха нам удалось побить рекорды не давно установленные в Ингушетии нашим братом Ибрагимом Льяновым! Рекорд Ибрагима 10 июня за 2 часа 3725 и наибольшее количество за один подход 4445 за 2 часа 30 минут, Рахим сегодня установил, тем самым побил рекорд Ингушетии, за 2 часа 4183 и наибольшее количество за один подход 4618 за 2 часа 9 минут! Хочу выразить слова благодарности нашему главе республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, за то внимание которое он уделяет молодёжи и Рахиму в особенности, ведь без его поддержки нам бы не удалось достичь этих высот, Аллах дел рез Хийл Рамзан Ахматович @za_kadyrova_95eng , хочу поблагодарить за свой вклад в развитие и организацию подобных мероприятий и Ахмеда Дудаева, он не мало сделал для Рахима, Аллах дел рез Хийл, @ahmed_95kra ! И всем кто за нас болел и переживал, Аллах дел рез Хийл, спасибо большое☝️