Шестилетний мальчик из Чечни снова побил мировые рекорды по отжиманиям

Рахим Куриев за два часа отжался от пола 4 тыс. 183 раза, побив таким образом мировой рекорд среди мальчиков своего возраста. Кроме того, он 4 тыс. 618 раз отжался от пола за один подход, установив еще один рекорд в своей возрастной категории.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года пятилетний Рахим Куриев сделал 4 тыс. 105 отжиманий без перерыва за 2 часа 25 минут. Однако это достижение не попало в Книгу рекордов России. Позже мальчик установил еще шесть рекордов по отжиманиям. Глава республики Рамзан Кадыров присвоил ему звание почетного гражданина Чечни и подарил Mercedes.

В июне шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии установил два мировых рекорда, опередив Куриева. Он отжался 4 тыс. 445 раз за один подход и получил за это велосипед и смартфон от экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.