Шестилетний мальчик из Чечни снова побил мировые рекорды по отжиманиям
Шестилетний Рахим Куриев из Чечни установил два новых мировых рекорда по отжиманиям среди детей своего возраста
Рахим Куриев за два часа отжался от пола 4 тыс. 183 раза, побив таким образом мировой рекорд среди мальчиков своего возраста. Кроме того, он 4 тыс. 618 раз отжался от пола за один подход, установив еще один рекорд в своей возрастной категории.
Результаты официально зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, пишет RT со ссылкой на ЧГТРК «Грозный».
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Доброго времени суток всем, сегодня по воле Аллаха нам удалось побить рекорды не давно установленные в Ингушетии нашим братом Ибрагимом Льяновым! Рекорд Ибрагима 10 июня за 2 часа 3725 и наибольшее количество за один подход 4445 за 2 часа 30 минут, Рахим сегодня установил, тем самым побил рекорд Ингушетии, за 2 часа 4183 и наибольшее количество за один подход 4618 за 2 часа 9 минут! Хочу выразить слова благодарности нашему главе республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, за то внимание которое он уделяет молодёжи и Рахиму в особенности, ведь без его поддержки нам бы не удалось достичь этих высот, Аллах дел рез Хийл Рамзан Ахматович @za_kadyrova_95eng , хочу поблагодарить за свой вклад в развитие и организацию подобных мероприятий и Ахмеда Дудаева, он не мало сделал для Рахима, Аллах дел рез Хийл, @ahmed_95kra ! И всем кто за нас болел и переживал, Аллах дел рез Хийл, спасибо большое☝️#спорт#кадыров#ахмат#тренировка#грозный#ростов#рахим#отжимания#юмор#смех#мода#хабиб#конор#тайсумов
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года пятилетний Рахим Куриев сделал 4 тыс. 105 отжиманий без перерыва за 2 часа 25 минут. Однако это достижение не попало в Книгу рекордов России. Позже мальчик установил еще шесть рекордов по отжиманиям. Глава республики Рамзан Кадыров присвоил ему звание почетного гражданина Чечни и подарил Mercedes.
В июне шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии установил два мировых рекорда, опередив Куриева. Он отжался 4 тыс. 445 раз за один подход и получил за это велосипед и смартфон от экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
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