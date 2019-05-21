Кадыров подарил квартиру полуфиналисту детского шоу «Ты супер!»

15-летний Юсуп Алиев дошел до полуфинала третьего сезона конкурса «Ты супер!». В нем участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей, сообщил RT .

В полуфинальном выпуске шоу 19 мая юноша спел песню Макса Фадеева «Беги по небу», однако по решению жюри не вышел в финал.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ночью 20 мая сообщил в своей странице «ВКонтакте», что по его поручению на полуфинале присутствовал председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. От регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова он вручил юноше ключи от трехкомнатной квартиры в центре Грозного. Фонд также оплатит обучение подростка вокалу и сценическому искусству.