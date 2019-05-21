Кадыров подарил квартиру полуфиналисту детского шоу «Ты супер!»
Участник международного музыкального конкурса «Ты супер!» Юсуп Алиев из Чечни получил квартиру в Грозном
15-летний Юсуп Алиев дошел до полуфинала третьего сезона конкурса «Ты супер!». В нем участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей, сообщил RT.
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В полуфинальном выпуске шоу 19 мая юноша спел песню Макса Фадеева «Беги по небу», однако по решению жюри не вышел в финал.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ночью 20 мая сообщил в своей странице «ВКонтакте», что по его поручению на полуфинале присутствовал председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. От регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова он вручил юноше ключи от трехкомнатной квартиры в центре Грозного. Фонд также оплатит обучение подростка вокалу и сценическому искусству.
Кадыров рассказал, что Юсуп Алиев был дебютантом и не учился петь в музыкальный школе.
«Это настоящий чеченский самородок с уникальным голосом и самобытной манерой исполнения, который, несмотря на свой юный возраст, много и упорно работает для того, чтобы помогать своей семье», — написал глава Чечни.
В профиле юноши на сайте телеканала НТВ, где выходит шоу «Ты Супер!», говорится, что он с раннего детства занимается вокалом и выигрывал республиканские вокальные конкурсы.
Юсуп Алиев родился в селе Наурского района Чечни. Его мать умерла от продолжительной болезни, а 66-летний отец полностью слепой. У юноши есть четыре старших сестры. Сейчас он живет и учится в гимназии «Приоритет» в Грозном.
Как сообщали Юга.ру, ранее Рамзан Кадыров дарил «Мерседесы» и другие машины 15-летней участнице шоу «Голос.Дети» из Чечни, 5-летнему мальчику, который отжался более 4 тыс. раз, а также футболистам «Ахмата», бойцу MMA Александру Емельяненко, отцу Хабиба Нурмагомедова и другим отличившимся гражданам.
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