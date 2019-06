Ингушский мальчик побил рекорд чеченского по отжиманиям и получил велосипед от Евкурова

View this post on Instagram

Сегодня, 10 июня ингушский мальчик Ибрагим Льянов установил два мировых рекорда - по количеству отжиманий от пола за один подход - 4445 раз, и на большее их количество за два часа - 3720 раз. Мероприятие проходило на башне «Согласия» в городе Магас. Специально, чтобы зафиксировать рекорд, в Ингушетию приехал Главный эксперт Книги рекордов России категории "Фитнес" Андрей Лобков. Президент спортклуба «Чингиз» @sport_club_chingiz Магомед-Али Евлоев, воспитанником которого является рекордсмен, подарил Ибрагиму двухкомнатную квартиру в Магасе. Важно отметить, что сегодняшнее мероприятие состоялось благодаря поддержке депутата Госдумы Алихана Харсиева и мы в очередной раз благодарим его за тот вклад, который он вносит в развитие спорта в республике. _________________________________________ ➡️Пресс-служба Минспорта Ингушетии #спорт #Ингушетия #нашагордость #минспорта_ингушетии #ДаудАлхазуров @junusbek_evkurov @pravitelstvo_ri @daud_alkhazurov