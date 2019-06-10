Ингушский мальчик побил рекорд чеченского по отжиманиям и получил велосипед от Евкурова

Шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии 10 июня установил два мировых рекорда, отжавшись 4445 раз за один подход

Теперь Льянову принадлежат рекорды по количеству отжиманий от пола за один подход и на большее их количество за два часа — 3720 раз.

Установление рекордов проходило в главной башне Магаса «Согласие». Их зафиксировали главный эксперт Книги рекордов России категории «Фитнес» Андрей Лобков.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подарил Льянову велосипед и смартфон, а президент спортклуба «Чингиз» Магомед-Али Евлоев, воспитанником которого является рекордсмен, подарил ему двухкомнатную квартиру в Магасе, сообщили в пресс-службе минспорта республики.