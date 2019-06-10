Ингушский мальчик побил рекорд чеченского по отжиманиям и получил велосипед от Евкурова
Шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии 10 июня установил два мировых рекорда, отжавшись 4445 раз за один подход
Теперь Льянову принадлежат рекорды по количеству отжиманий от пола за один подход и на большее их количество за два часа — 3720 раз.
Установление рекордов проходило в главной башне Магаса «Согласие». Их зафиксировали главный эксперт Книги рекордов России категории «Фитнес» Андрей Лобков.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подарил Льянову велосипед и смартфон, а президент спортклуба «Чингиз» Магомед-Али Евлоев, воспитанником которого является рекордсмен, подарил ему двухкомнатную квартиру в Магасе, сообщили в пресс-службе минспорта республики.
View this post on Instagram
Сегодня, 10 июня ингушский мальчик Ибрагим Льянов установил два мировых рекорда - по количеству отжиманий от пола за один подход - 4445 раз, и на большее их количество за два часа - 3720 раз. Мероприятие проходило на башне «Согласия» в городе Магас. Специально, чтобы зафиксировать рекорд, в Ингушетию приехал Главный эксперт Книги рекордов России категории "Фитнес" Андрей Лобков. Президент спортклуба «Чингиз» @sport_club_chingiz Магомед-Али Евлоев, воспитанником которого является рекордсмен, подарил Ибрагиму двухкомнатную квартиру в Магасе. Важно отметить, что сегодняшнее мероприятие состоялось благодаря поддержке депутата Госдумы Алихана Харсиева и мы в очередной раз благодарим его за тот вклад, который он вносит в развитие спорта в республике. _________________________________________ ➡️Пресс-служба Минспорта Ингушетии #спорт #Ингушетия #нашагордость #минспорта_ингушетии #ДаудАлхазуров @junusbek_evkurov @pravitelstvo_ri @daud_alkhazurov
Таким образом Ибрагим Льянов официально перебил рекорд пятилетнего Рахима Куриева из Чечни. Напомним, в ноябре он отжался от пола 4105 раз, но Книга рекордов не засчитала результат, потому что мальчик отвлекался на смартфон и отрывал руки от пола, когда переставлял счетные палочки, по которым следил за количеством отжиманий.
Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил Куриеву Mercedes и присвоил звание «Почетный гражданин Чеченской республики».
Ибрагим Льянов — уроженец села Новый Редант Малгобекского района Ингушетии. Спортом он занимается с четырех лет. Сначала его тренировал отец, а сейчас он ежедневно тренируется в физкультурно-оздоровительном комплексе в своем селе и дважды в неделю посещает спортклуб «Ченгиз» в Назрани.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.