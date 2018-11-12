Пятилетний чеченец отжался 4105 раз и посвятил мировой рекорд Кадырову

Пятилетний житель Чечни Рахим Куриев установил мировой рекорд по отжиманиям, но не попал в Книгу рекордов России

Куриев сделал 4105 отжиманий без перерыва, на это у него ушло 2 часа 25 минут. Рекорд он устанавливал в присутствии министра спорта ЧР Мусы Ханарикова. «Мы его фиксируем, он посвящает свой рекорд Чеченской Республике, Рамзану Ахматовичу и 200-летию Грозного», — сказал Ханариков журналистам.