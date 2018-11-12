Пятилетний чеченец отжался 4105 раз и посвятил мировой рекорд Кадырову
Пятилетний житель Чечни Рахим Куриев установил мировой рекорд по отжиманиям, но не попал в Книгу рекордов России
Куриев сделал 4105 отжиманий без перерыва, на это у него ушло 2 часа 25 минут. Рекорд он устанавливал в присутствии министра спорта ЧР Мусы Ханарикова.
«Мы его фиксируем, он посвящает свой рекорд Чеченской Республике, Рамзану Ахматовичу и 200-летию Грозного», — сказал Ханариков журналистам.
Данные Рахима отправили в Книгу рекордов России, однако там не засчитали результат из-за нарушений. Там отметили, что мальчик отвлекался на смартфон и отрывал руки от пола, когда переставлял счетные палочки, по которым следил за количеством отжиманий, передает «Московский комсомолец».
Теперь рекордсмен намерен повторить попытку и превзойти собственное достижение. Тренировками ребенка на протяжении нескольких лет занимается отец, пишет URA.RU.
Предыдущий рекорд принадлежит мальчику из Калмыкии Бату Боктаеву, который в 2015 году (тогда ему было пять лет) без перерыва отжался от пола 4050 раз.
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