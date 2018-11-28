Пятилетний Рахим Куриев установил еще шесть рекордов по отжиманиям. Кадыров присвоил ему звание почетного гражданина Чечни

Пятилетний Рахим Куриев из Чечни, чей рекорд по отжиманиям не был ранее засчитан, вновь установил мировой рекорд и зарегистрировал его

Мероприятие прошло в студии чеченской телерадиокомпании «Грозный». Поддержать Рахима приехали десятки спортсменов, родные мальчика, чиновники и лично глава республики Рамзан Кадыров.

Мировой рекорд — наибольшее количество от пола за один подход — установлен в возрастной категории пять лет, Куриев отжался 3202 раза за 2 часа 30 минут. Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов России, передает ТАСС.

Как пишет Chechnyatoday.com, также теперь Рахимову принадлежат следующие рекорды для мальчиков пяти лет: количество отжиманий за один час; количество отжиманий за два часа; наименьшее количество времени для 1000 отжиманий; наименьшее количество времени для 2000 отжиманий; наименьшее количество времени для 3000 отжиманий.

Кадыров за высокое достижение присвоил Рахиму звание «Почетный гражданин Чеченской республики». Куриев стал самым юным гражданином, получившим такое звание. Также глава республики пообещал мальчику много игрушек, сообщает РИА «Новости».