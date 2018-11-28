Пятилетний Рахим Куриев установил еще шесть рекордов по отжиманиям. Кадыров присвоил ему звание почетного гражданина Чечни
Пятилетний Рахим Куриев из Чечни, чей рекорд по отжиманиям не был ранее засчитан, вновь установил мировой рекорд и зарегистрировал его
Мероприятие прошло в студии чеченской телерадиокомпании «Грозный». Поддержать Рахима приехали десятки спортсменов, родные мальчика, чиновники и лично глава республики Рамзан Кадыров.
Мировой рекорд — наибольшее количество от пола за один подход — установлен в возрастной категории пять лет, Куриев отжался 3202 раза за 2 часа 30 минут. Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов России, передает ТАСС.
Как пишет Chechnyatoday.com, также теперь Рахимову принадлежат следующие рекорды для мальчиков пяти лет: количество отжиманий за один час; количество отжиманий за два часа; наименьшее количество времени для 1000 отжиманий; наименьшее количество времени для 2000 отжиманий; наименьшее количество времени для 3000 отжиманий.
Кадыров за высокое достижение присвоил Рахиму звание «Почетный гражданин Чеченской республики». Куриев стал самым юным гражданином, получившим такое звание. Также глава республики пообещал мальчику много игрушек, сообщает РИА «Новости».
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На этот раз в Грозный прибыл главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, чтобы лично зафиксировать факт установления рекорда. Чтобы не мешать и не отвлекать юного спортсмена, всех журналистов и зрителей, собравшихся в съемочном павильоне ЧГТРК, попросили покинуть студию. 2 часа 30 минут понадобилось Рахиму, чтобы установить новый мировой рекорд - 3202 отжиманий за один подход для мальчиков в возрасте 5 лет, и это только один рекорд. Отныне, имя Рахима Куриева будет стоять напротив следующих рекордов для мальчиков 5 лет: 1) Количество отжиманий за один подход; 2) Количество отжиманий за один час; 3) Количество отжиманий за два часа; 4) Наименьшее количество времени для 1000 отжиманий; 5) Наименьшее количество времени для 2000 отжиманий; 6) Наименьшее количество времени для 3000 отжиманий. Поздравить его с этим достижением приехал и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он вручил Рахиму подарки и игрушки, которые отправила Аймани Несиевна Кадырова. Chechnyatoday.com ______________________________________________________ #россия #чечня #Кадыров #ЧР #russia #СМИ #СМИЧР #чечнясегодня #chechnyatoday #миннацЧР #грозный #рекорд #куриев
Как сообщали Юга.ру, Рахим Куриев из чеченского села Дуба-Юрт 12 ноября отжался 4105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут и побил мировой рекорд. Однако достижение не было принято Книгой рекордов России из-за замечаний, среди которых «отвлекался на смартфон» и «отрывал руки от пола».
С мальчиком лично встретился Кадыров. Он подарил ему мерседес и выразил уверенность, что мальчик сможет повторить рекорд для комиссии.
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