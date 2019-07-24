В Краснодаре на заправке сгорел автобус

В Краснодаре на улице Ростовское шоссе 24 июля спасатели потушили пожар в автобусе

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17:16. Первые подразделения прибыли на место уже через 13 минут. Огонь потушили в 17:45.

На момент пожара в автобусе не было людей. На месте работали шесть человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.