В Краснодаре на заправке сгорел автобус
В Краснодаре на улице Ростовское шоссе 24 июля спасатели потушили пожар в автобусе
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17:16. Первые подразделения прибыли на место уже через 13 минут. Огонь потушили в 17:45.
На момент пожара в автобусе не было людей. На месте работали шесть человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в июле произошло несколько крупных пожаров — 4 июля сгорела крыша многоэтажки на улице Мира, 90 и склад на улице Кореновской. Ночью 5 июля загорелся дом на улице Коммунаров, 208. Вечером 12 июля крупный пожар произошел в частном доме на улице Ялтинской, а 14 июля огонь вспыхнул в ресторане «Конфуций» на улице Одесской и в цеху по производству сои в поселке Белозерном.
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