Ресторан сгорел ночью в центре Краснодара
В Краснодаре 14 июля на улице Одесской сгорел ресторан «Конфуций»
Заявка о возгорании поступила пожарным в 1:04. Спасатели установили, что горит крыша здания общепита. Площадь возгорания составила 300 кв. метров. Из здания эвакуировали 15 человек персонала и посетителей.
В 1.:46 пожар локализовали, в 3:30 — полностью потушили. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Пожар тушили 13 человек и четыре машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«Кубанские новости» пишут, что пожар произошел в ресторане «Конфуций».
Как сообщали Юга.ру, 12 июля в Краснодаре сгорел частный дом в районе Северных мостов.
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