Жители Сочи и сотрудники РГО спасли хищную птицу кобчика

Волонтеры привезли птицу в офис, накормили и передали орнитологу Александру Дворецкому. Позже выяснилось, что это не сокол, а кобчик, который теперь будет жить у специалиста, передает официальный телеграм-канал Сочинского географического общества.



«Поступил очередной звонок о том, что в беду попала птица. Были предположения, что это сокол и маленький птенец. На самом деле, наш орнитолог идентифицировал в нем вид «кобчик», взрослую особь. Судя по поведению, эта птица жила у кого-то дома. Она полностью ручная. Улетела и, к сожалению, в природе не сможет выжить. Мы договорились, что Александр Дворецкий заберет его себе и будет ухаживать», — рассказали волонтеры.