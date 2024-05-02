Жители Сочи и сотрудники РГО спасли хищную птицу кобчика
Специалисты сочинского географического общества спасли кобчика, найденного жителями в районе мацестинской ротонды
30 апреля в районе мацестинской ротонды жители Сочи заметили ослабевшую птицу и предположили, что это мелкий сокол. Неравнодушные обратились за помощью в географическое общество.
«Кошкин дом» и загон для коров:
Волонтеры привезли птицу в офис, накормили и передали орнитологу Александру Дворецкому. Позже выяснилось, что это не сокол, а кобчик, который теперь будет жить у специалиста, передает официальный телеграм-канал Сочинского географического общества.
«Поступил очередной звонок о том, что в беду попала птица. Были предположения, что это сокол и маленький птенец. На самом деле, наш орнитолог идентифицировал в нем вид «кобчик», взрослую особь. Судя по поведению, эта птица жила у кого-то дома. Она полностью ручная. Улетела и, к сожалению, в природе не сможет выжить. Мы договорились, что Александр Дворецкий заберет его себе и будет ухаживать», — рассказали волонтеры.
Кобчик — хищная птица рода соколов. Длина птицы 28-33 сантиметра. Клюв короткий. Самец кобчика почти черного цвета с кирпично-красными низом брюха, подхвостьем и «штанами». Самка охристая с серыми (с поперечной полоской) спиной, крыльями и хвостом, с продольными пестринами на брюхе и с черными усами.
Питается птица крупными насекомыми — стрекозами, жуками, кузнечиками. Изредка ловит мелких грызунов, ящериц. Из других птиц добычей копчика становятся в основном воробьи, но он может загнать и более крупную птицу, как голубь. Гнездятся в брошенных гнездах врановых, иногда в дуплах, нишах или норах.
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