Ретропоезд начал снова курсировать по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра
Туристический поезд начал курсировать между Краснодарским краем и Абхазией с 1 мая
Федеральная пассажирская компания сообщила, что туристический поезд №927/928 «Сочи» будет курсировать по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра ежедневно, кроме вторников.
В первый рейс поезд отправился 1 мая, сезон продлится до 7 октября. В пути предусмотрено несколько остановок: Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш.
Поезд, как и прежде, стилизован под эпоху 1970-1980 годов. Главная новинка — открытый видовой вагон, который курсирует в составе поезда на участке Цандрыпш — Гагра — Цандрыпш.
«Во время поездки в обзорном вагоне вы сможете увидеть красоты абхазской природы и сделать красочные фотографии», — отметили в ФПК.
Расписание. Поезд отправляется из Туапсе в 04:20, делает остановку в Сочи в 06:31, прибывает в Гагру в 09:45. Обратный рейс из Гагры — в 19:40, остановка в Сочи — в 22:46, прибытие в Туапсе — в 01:05.
Как писали ранее Юга.ру, турпоезд с вагоном-спа и сауной будет курсировать между Москвой и Махачкалой.