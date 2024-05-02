Ретропоезд начал снова курсировать по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра

Туристический поезд начал курсировать между Краснодарским краем и Абхазией с 1 мая

Федеральная пассажирская компания сообщила , что туристический поезд №927/928 «Сочи» будет курсировать по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра ежедневно, кроме вторников. В первый рейс поезд отправился 1 мая, сезон продлится до 7 октября. В пути предусмотрено несколько остановок: Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш.

Поезд, как и прежде, стилизован под эпоху 1970-1980 годов. Главная новинка — открытый видовой вагон, который курсирует в составе поезда на участке Цандрыпш — Гагра — Цандрыпш.

«Во время поездки в обзорном вагоне вы сможете увидеть красоты абхазской природы и сделать красочные фотографии», — отметили в ФПК.