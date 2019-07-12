В Краснодаре загорелся частный дом в районе Северных мостов

Сообщение о возгорании поступило около 18:10. В течение 10 минут к месту ЧП прибыли пожарные. По предварительным данным, площадь пожара составила 120 кв. метров. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели ликвидируют возгорание.