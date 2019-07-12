В Краснодаре загорелся частный дом в районе Северных мостов
Крупный пожар произошел вечером 12 июля на улице Ялтинской в Краснодаре
Сообщение о возгорании поступило около 18:10. В течение 10 минут к месту ЧП прибыли пожарные. По предварительным данным, площадь пожара составила 120 кв. метров. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Спасатели ликвидируют возгорание.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.