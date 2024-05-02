В Сочи с помощью воды, в которой раньше жили рыбы, будут выращивать салатную зелень

Специалисты будут применять прогрессивный способ ведения сельского хозяйства, сочетающий аквакультуру и гидропонику — аквапонику. В нем используется вода, в которой раньше жили рыбы. Среда сама по себе питательная и не требует использования удобрений.

«Растения в полном объеме получают микроэлементы, которые необходимы для полноценного развития. Сбалансирован и температурный режим, что обеспечивает быстрый рост», — объяснили в пресс-службе администрации Сочи.

На первом этапе производства предприятие планирует собирать 50 кг продукции в сутки. В перспективе мощность увеличат до 100 кг в сутки.