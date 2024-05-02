В Сочи с помощью воды, в которой раньше жили рыбы, будут выращивать салатную зелень
Сочинское предприятие «Победа», которое занимается разведением африканского сома, запустит производство салатной зелени
Специалисты будут применять прогрессивный способ ведения сельского хозяйства, сочетающий аквакультуру и гидропонику — аквапонику. В нем используется вода, в которой раньше жили рыбы. Среда сама по себе питательная и не требует использования удобрений.
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«Растения в полном объеме получают микроэлементы, которые необходимы для полноценного развития. Сбалансирован и температурный режим, что обеспечивает быстрый рост», — объяснили в пресс-службе администрации Сочи.
На первом этапе производства предприятие планирует собирать 50 кг продукции в сутки. В перспективе мощность увеличат до 100 кг в сутки.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ожидается существенное сокращение производства мидий и устриц в 2024 году. Причина — работы по восстановлению поврежденных коллекторов после штормов в ноябре 2023 года.