Ученый из Дагестана создал нейросеть для прогнозирования школьных оценок

«Идея родилась в ходе профориентационной работы. Мы выезжали от вуза в Дом знаний агитировать ребят для поступления к нам. Одной из тем обсуждения был искусственный интеллект. Я предположил, что его можно использовать в прогнозировании оценок. Там же, в Доме знаний, начался двухгодичный сбор информации», — рассказал в интервью Тагирбек Асланов.

Ученый с командой собрал огромный массив данных, на которых обучали нейронную сеть. Сейчас она работает с 4% погрешности — менее 0,3 балла в пятибалльной системе. Параметры в ней когнитивные, личностные, поведенческие. Педагог оценивает ученика, ученик — педагога, педагог — свой предмет, руководство образовательной организации оценивает педагога. На выходе получается прогноз оценки ребенка на следующий год.

Сейчас Асланов пишет докторскую диссертацию при МГТУ имени Баумана. Параллельно занимается разработкой программного обеспечения для онлайн-платформы «Дом знаний» в Махачкале, работает в онлайн-режиме в Институте конструкторско-технологической информатики РАН в Москве.

Кроме того, в настоящее время Тагирбек Асланов разрабатывает вторую нейросеть, которая на основе результатов первой будет сама подбирать параметры для изменения оценки ребенка в лучшую сторону.