В Краснодаре пройдет концерт «Записки винного человека»
В краснодарском салоне Maison Adamuli 3 мая состоится концерт «Записки винного человека» (18+)
Шоу для тех, кто любит творчество Вуди Аллен, вино и джаз. Зрители услышат исповедь мужчины с ироничным отношением к жизни о переосмыслении прошлого и неудачах в любви.
«Вы перенесетесь в атмосферу ночного Манхеттена и, возможно, найдете ответы на сложные вопросы о появлении Вселенной», — приглашают организаторы.
Начало концерта в 20:00. Стоимость участия 1500 рублей, в неё входит бокал вина. Мероприятие пройдёт по адресу улица Октябрьская, 60/8.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кинотеатре «Монитор на Красной Площади»17 мая состоится специальный показ фильма «Я не киллер». В основу сценария легла реальная история о техасском полицейском под прикрытием. Гэри Джонсон выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников.