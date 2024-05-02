В Краснодаре пройдет концерт «Записки винного человека»

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В краснодарском салоне Maison Adamuli 3 мая состоится концерт «Записки винного человека» (18+)

Шоу для тех, кто любит творчество Вуди Аллен, вино и джаз. Зрители услышат исповедь мужчины с ироничным отношением к жизни о переосмыслении прошлого и неудачах в любви.

«Вы перенесетесь в атмосферу ночного Манхеттена и, возможно, найдете ответы на сложные вопросы о появлении Вселенной», — приглашают организаторы.

Начало концерта в 20:00. Стоимость участия 1500 рублей, в неё входит бокал вина. Мероприятие пройдёт по адресу улица Октябрьская, 60/8. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кинотеатре «Монитор на Красной Площади»17 мая состоится специальный показ фильма «Я не киллер». В основу сценария легла реальная история о техасском полицейском под прикрытием. Гэри Джонсон выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. 

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В Краснодаре пройдет концерт «Записки винного человека»
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