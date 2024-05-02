В Краснодаре пройдет концерт «Записки винного человека»

Шоу для тех, кто любит творчество Вуди Аллен, вино и джаз. Зрители услышат исповедь мужчины с ироничным отношением к жизни о переосмыслении прошлого и неудачах в любви.

«Вы перенесетесь в атмосферу ночного Манхеттена и, возможно, найдете ответы на сложные вопросы о появлении Вселенной», — приглашают организаторы.

Начало концерта в 20:00. Стоимость участия 1500 рублей, в неё входит бокал вина. Мероприятие пройдёт по адресу улица Октябрьская, 60/8.