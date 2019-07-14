Пожар в цеху по производству сои под Краснодаром потушили через 10 часов
В поселке Белозерном под Краснодаром 14 июля потушили пожар в цеху по производству сои
Пожар начался 13 июля в 17:56. В цеху загорелись емкости с маслом. За час пламя распространилось на площади 1,2 тыс. кв. метров. Пожару присвоили повышенный ранг.
Огонь полностью потушили в 4:14, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Погибших и пострадавших нет. В тушении были задействованы 78 спасателей и 24 машины.
Как сообщали Юга.ру, 4 июля в Краснодаре загорелся склад шин на улице Кореновской. Пожар на площади 1,2 тыс. кв. метров тушили 12 часов.
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