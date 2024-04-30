В Краснодаре пройдет гаражная распродажа книг, винила, декора и растений
В краснодарском детском книжном магазине «Бабушка-ракета» 1 мая стартует гаражная распродажа (12+)
«Традиция делать что-то полезное на День труда у нас внутри. И призываем собрать дома книги, винил, декор, игрушки и растения и отправиться на гаражный сейл. Делай добро и бросай его в воду», —прокомментировали Юга.ру владельцы магазина.
Уже сейчас вещи можно оставить в магазине со стикером цены или даром.
Гаражная распродажа пройдет с 1 по 5 мая по адресу улица Коммунаров, 58г. Посетить её можно с 10:00 до 20:00. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, 29 апреля в амфитеатре парка «Краснодар» стартовал сезон летних кинопоказов. 1 мая можно будет бесплатно посмотреть сразу три фильма: «Весёлые фантазии», «Это случилось на Пятой Авеню» и «Капитан Горацио Хорнблоуэр».