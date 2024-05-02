В Сочи полуторалетней Вике Давлащян необходимо дорогостоящее лекарство. Как ей помочь?

Мама Вики Анаит Давлащян сообщила, что осенью 2023 года она заметила, что голова девочки все время клонится вправо. Малышка стала более капризной и раздраженной, начала часто спотыкаться и падать при ходьбе. Семья обратилась за помощью к ортопеду.

Врачи заподозрили тяжелое заболевание мозга и назначили терапию, но Вике стало от нее хуже. Она отказывалась от еды и все время спала. Генетический анализ показал, что причина недугов — нарушение обмена витаминов группы B, в том числе витамина B7 (биотина). Нехватка биотина вызывает неврологические расстройства, судороги, нарушения слуха и зрения, ослабление иммунитета. Болезнь может привести к коме и смерти.



Консилиум московских специалистов назначил Вике лекарство, восполняющее недостаток биотина. После начала лечения она стала самостоятельно кушать, улыбаться, шевелить руками и ногами. Однако прекращать прием препарата нельзя.



«По жизненным показаниям Вике необходима длительная ежедневная терапия витаминным комплексом «Биотин. Это специализированный продукт лечебного питания, не входящий в стандарт медицинской помощи, предусмотренный соответствующими клиническими рекомендациями», — рассказала заведующая детским отделением городской поликлиники №4 в Сочи Наталья Захарова.



В дальнейшем Вику обеспечат биотином за госсчет, но пока ее родители покупают препарат самостоятельно. Однако они уже израсходовали все средства. В семье Давлащян двое детей, а работает только папа. Им сложно самим собрать необходимую сумму на оплату лекарства. Всего требуется 578 397 рублей .



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