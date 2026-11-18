В Северском районе обломки БПЛА разлетелись по девяти адресам

18 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что Северский район подвергся атаке беспилотников. Пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Из-за падения обломков дронов загорелись два предприятия. Кроме того, фрагменты БПЛА нашли по девяти адресам — во дворах частных домов и на улицах. В нескольких зданиях выбило окна, в одном доме повредило кровлю.