БПЛА атаковали Северский район: четверо раненых, повреждены дома и предприятия
В Северском районе обломки БПЛА разлетелись по девяти адресам
18 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что Северский район подвергся атаке беспилотников. Пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Из-за падения обломков дронов загорелись два предприятия. Кроме того, фрагменты БПЛА нашли по девяти адресам — во дворах частных домов и на улицах. В нескольких зданиях выбило окна, в одном доме повредило кровлю.
На местах работают оперативные и специальные службы.
Напомним, 16 ноября обломки дрона упали на частный дом в станице Северской — пострадали шесть человек.
Как писали Юга.ру, 16 и 17 ноября Крымский мост атаковали беспилотники. Есть поверждения конструкции.
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