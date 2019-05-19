«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионов

Первый гол встречи на 55-й минуте забил Сергей Петров. На 68-й минуте Маурисио Перейра удвоил преимущество «быков». За 10 минут до конца игры Ари довел счет до разгромного.

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и за тур до конца чемпионата занимает третье место, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Идущие следом «Спартак» и ЦСКА отстали на 4 и 5 очков соответственно и потеряли шансы попасть в тройку лидеров РПЛ.

Для «Краснодара», созданного в 2008 году, это будет первое в истории участие в Лиге чемпионов.