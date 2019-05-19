«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионов
Футболисты «Краснодара» 19 мая одержали гостевую победу в матче 29-го тура против «Арсенала»
Поединок прошел в Туле и завершился поражением хозяев поля — 0:3.
Первый гол встречи на 55-й минуте забил Сергей Петров. На 68-й минуте Маурисио Перейра удвоил преимущество «быков». За 10 минут до конца игры Ари довел счет до разгромного.
После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и за тур до конца чемпионата занимает третье место, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Идущие следом «Спартак» и ЦСКА отстали на 4 и 5 очков соответственно и потеряли шансы попасть в тройку лидеров РПЛ.
Для «Краснодара», созданного в 2008 году, это будет первое в истории участие в Лиге чемпионов.
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Заключительный матч сезона-2018/19 «быки» поведут 26 мая на своем стадионе против казанского «Рубина». Болельщики раскупили билеты на эту игру менее, чем за неделю.
Как сообщали Юга.ру, 4 мая в 27-м туре РПЛ «Арсенал» нанес поражение идущему вторым «Локомотиву», а «Зенит» одержал победу над «Ахматом» и таким образом досрочно стал чемпионом России.
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