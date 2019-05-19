«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионов

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Футболисты «Краснодара» 19 мая одержали гостевую победу в матче 29-го тура против «Арсенала»

Поединок прошел в Туле и завершился поражением хозяев поля — 0:3.

Первый гол встречи на 55-й минуте забил Сергей Петров. На 68-й минуте Маурисио Перейра удвоил преимущество «быков». За 10 минут до конца игры Ари довел счет до разгромного.

Читайте также:

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и за тур до конца чемпионата занимает третье место, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Идущие следом «Спартак» и ЦСКА отстали на 4 и 5 очков соответственно и потеряли шансы попасть в тройку лидеров РПЛ. 

Для «Краснодара», созданного в 2008 году, это будет первое в истории участие в Лиге чемпионов.

Читайте также:

Заключительный матч сезона-2018/19 «быки» поведут 26 мая на своем стадионе против казанского «Рубина». Болельщики раскупили билеты на эту игру менее, чем за неделю.

Как сообщали Юга.ру, 4 мая в 27-м туре РПЛ «Арсенал» нанес поражение идущему вторым «Локомотиву», а «Зенит» одержал победу над «Ахматом» и таким образом досрочно стал чемпионом России.

Лига чемпионов РПЛ ФК «Зенит» ФК «Краснодар» ФК «Спартак» ФК ЦСКА Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионов
«Сочи» сыграл вничью с «Шинником» в последнем домашнем матче сезона
Лист металла рассек голову рабочему фермы на Кубани
В Анапе произошел крупный пожар в кафе возле пятиэтажки
На Кубани грузовикам запретят ездить по трассам в жару
На юге России прогнозируют ливни с грозой и градом

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале