«Колодцы заилены практически до самого верха». В Краснодаре начали расчищать ливневки

В июне по поручению главы Краснодара Евгения Первышова создали специальную службу, которая в течение двух лет будет расчищать ливневые канализации.

По словам Первышова, ливневки в Краснодаре десятилетиями содержали по остаточному принципу, поэтому сегодня они в неработоспособном состоянии: сети и колодцы заилены практически до самого верха. Чтобы исключить подтопления, специалисты будут чистить сеть протяженностью около 80 км в течение двух лет .