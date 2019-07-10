«Колодцы заилены практически до самого верха». В Краснодаре начали расчищать ливневки

Краснодарский край

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В Краснодаре в июне создали специальные группы, которые занимаются расчисткой ливневых канализаций

В июне по поручению главы Краснодара Евгения Первышова создали специальную службу, которая в течение двух лет будет расчищать ливневые канализации.

По словам Первышова, ливневки в Краснодаре десятилетиями содержали по остаточному принципу, поэтому сегодня они в неработоспособном состоянии: сети и колодцы заилены практически до самого верха. Чтобы исключить подтопления, специалисты будут чистить сеть протяженностью около 80 км в течение двух лет.

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В июне рабочие уже привели в порядок 155 канализационных колодцев, вывезли около 30 кубометров ила. С начала июля специалисты расчистили 46 ливневых колодцев, вывезли 15,4 кубометров ила. Работы выполнили на участках улиц Гаврилова, Одесской и Коммунаров, Суворова и Орджоникидзе, Гагарина, Дзержинского, Котовского, Ипподромной.

Заместитель главы города Артем Доронин добавил, что при работе в центре города выяснилось, что часть ливнеприемников — это просто решетки с колодцами, которые не подключили к сети канализации, поэтому во время дождей от них не было никакого толка. Все обнаруженные тупики уже исправили, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2018 года Первышов заявил, что в городе нужно создать собственную службу по контролю за ливневой канализацией.

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