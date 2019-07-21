На Кубани объявили экстренное предупреждение по грозам на 21-22 июля
На территории Краснодарского края, за исключением Сочи, ожидаются грозы и сильный ветер
«В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 21 июля, ночью и утром 22 июля на территории Краснодарского края (исключая город-курорт Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Прогнозируется возникновение ЧС и происшествий, связанных с подъемом уровня рек и активизацией экзогенных процессов.
По данным краевого гидрометцентра, днем температура воздуха будет 24-29 °С, местами до 31°. На территории края, в том числе на Черноморском побережье — кратковременный дождь, а в отдельных пунктах Туапсинского района — гроза. На побережье температура воздуха ночью 16-23 °С, днем 24-30 °С.
Ранее штормовое предупреждение по грозам с градом и сильным ветром объявили в Краснодаре.
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