В УФСИН опровергли нахождение Мамаева и Кокорина в штрафном изоляторе

УФСИН по Белгородской области заявило, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин не привлекались к дисциплинарной ответственности

О том, что Мамаев и Кокорин находятся в штрафном изоляторе, 17 июля «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов. Так он прокомментировал появившиеся в сети кадры, на которых похожие на Кокорина и Мамаева мужчины, играют в футбол на территории колонии.

«Какие кадры? Какие кадры могут быть? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе», — сказал Плясов.

В пресс-службе УФСИН по Белгородской области, где отбывают наказание спортсмены, опровергли эту информацию.

«В связи с распространением в СМИ сведений о применении к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину мер наказания, сообщаем, что за время нахождения в исправительном учреждении к дисциплинарной ответственности они не привлекались», — цитирует сообщение ведомства «Чемпионат».