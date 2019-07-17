В УФСИН опровергли нахождение Мамаева и Кокорина в штрафном изоляторе
УФСИН по Белгородской области заявило, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин не привлекались к дисциплинарной ответственности
О том, что Мамаев и Кокорин находятся в штрафном изоляторе, 17 июля «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов. Так он прокомментировал появившиеся в сети кадры, на которых похожие на Кокорина и Мамаева мужчины, играют в футбол на территории колонии.
«Какие кадры? Какие кадры могут быть? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе», — сказал Плясов.
В пресс-службе УФСИН по Белгородской области, где отбывают наказание спортсмены, опровергли эту информацию.
«В связи с распространением в СМИ сведений о применении к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину мер наказания, сообщаем, что за время нахождения в исправительном учреждении к дисциплинарной ответственности они не привлекались», — цитирует сообщение ведомства «Чемпионат».
Как сообщали Юга.ру, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой. После этого они оказались под следствием.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, братья Кокорины получили по 1,5 года лишения свободы. 4 июля всех троих этапировали в исправительную колонию в Белгороде.
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