Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор

Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов. Ранее «Mash» опубликовал видео, на котором люди, похожие на спортсменов Кокорина и Мамаева, играют в футбол на территории колонии.

После этого Плясов заявил, что футболисты не могли играть, так как втроем сидят в штрафном изоляторе. Однако причину этого он не назвал и рекомендовал изданию обратиться в пресс-службу УФСИН.