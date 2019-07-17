Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии
Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов. Ранее «Mash» опубликовал видео, на котором люди, похожие на спортсменов Кокорина и Мамаева, играют в футбол на территории колонии.
После этого Плясов заявил, что футболисты не могли играть, так как втроем сидят в штрафном изоляторе. Однако причину этого он не назвал и рекомендовал изданию обратиться в пресс-службу УФСИН.
Как сообщали Юга.ру, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой. После этого они оказались под следствием.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, братья Кокорины получили по 1 году и 6 месяцев лишения свободы. 4 июля всех троих этапировали в исправительную колонию в Белгороде.
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