«Краснодар» взял бронзу чемпионата России
Футбольный клуб «Краснодар» 26 мая обыграл «Рубин» в последнем матче сезона
Встреча заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 59-й минуте забил Виктор Классон с передачи Вандерсона.
Для Маурисио Перейры и Шарля Каборе этот матч стал последним в составе «Краснодара». По этому поводу на газоне выстригли их номера — 33 и 77, во втором тайме Перейра вышел на поле с капитанской повязкой, а после игры устроили церемонию чествования футболистов.
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Игра собрала на трибунах стадиона «Краснодар» 34 тыс. 897 болельщиков.
По итогам сезона «быки» финишировали третьими и второй раз в своей истории взяли бронзу чемпионата России, уступив серебро «Локомотиву».
«Рубин» остановился на 11-м месте.
Как сообщали Юга.ру, в предыдущем матче команда Мурада Мусаева разгромила тульский «Арсенал» и впервые в своей истории вышла в Лигу чемпионов.
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