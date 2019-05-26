«Краснодар» взял бронзу чемпионата России

Краснодарский край, Вся Россия

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Футбольный клуб «Краснодар» 26 мая обыграл «Рубин» в последнем матче сезона

Встреча заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил Виктор Классон с передачи Вандерсона.

Для Маурисио Перейры и Шарля Каборе этот матч стал последним в составе «Краснодара». По этому поводу на газоне выстригли их номера — 33 и 77, во втором тайме Перейра вышел на поле с капитанской повязкой, а после игры устроили церемонию чествования футболистов.

Игра собрала на трибунах стадиона «Краснодар» 34 тыс. 897 болельщиков.

По итогам сезона «быки» финишировали третьими и второй раз в своей истории взяли бронзу чемпионата России, уступив серебро «Локомотиву».

«Рубин» остановился на 11-м месте. 

Как сообщали Юга.ру, в предыдущем матче команда Мурада Мусаева разгромила тульский «Арсенал» и впервые в своей истории вышла в Лигу чемпионов.

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