В Ингушетии задержали журналиста по делу о наркотиках. Его адвокат рассказал, что подзащитного пытали током
В Ингушетии 12 июля по подозрению в хранении наркотиков задержали журналиста Рашида Майсигова, который ранее работал на издание «Фортанга»
Об этом издание написало в телеграме. Мать журналиста Фердовс Майсигова рассказала «Фортанге», что утром к ним в дом пришли люди в масках и стали проводить обыск. По ее словам, оперативники нашли в доме пакетик с белым порошком и листовки про Грузию, которых раньше не было.
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Адвокат журналиста Магомед Аушев 13 июля рассказал, что в течение прошлого дня было неизвестно, куда увезли его подзащитного. Майсигова подозревают в хранении наркотических средств в особо крупном размере. Аушев добавил, что его подзащитного пытали с целью психологического воздействия.
«Применили к нему физическое воздействие, били током. Показаний он никаких не давал, воспользовавшись ст. 51 Конституции [Никто не обязан свидетельствовать против себя самого]», — сказал юрист.
«Фортанга» сообщила, что Майсигов не афишировал свою деятельность, но в последнее время жаловался на угрозы от неизвестных людей. Из-за этого он решил прекратить свою деятельность около месяца назад.
Ночью 14 июля в телеграм-канале «Фортанга.ORG» появилась информация, что сайт издания заблокировали по решению Роскомнадзора.
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