В «Атамани» летом и осенью пройдут гастрономические фестивали. Публикуем расписание

В Темрюкском районе с июня по октябрь пройдут гастрономические праздники

27 июня пройдет фестиваль кубанской индюшки . В этот день в станице приготовят традиционную локшину — домашнюю яичную лапшу.

На 13 июня запланирован праздник «Шашлык и шашки» .

Этнокомплекс «Атамань» поделился расписанием гастрономических фестивалей, которые пройдут в станице с июня по октябрь.

1 августа пройдет праздник «Картопля цэ нэ цыбуля» . Посетители смогут отведать драники со сметаной, печеную картошку по-деревенски, солянку с салом и жареным картофелем, вареники и пирожки с картофелем и луком и другие традиционные блюда.

8 августа состоится фестиваль кубанского борща . На подворьях и рыночной площади всех посетителей будут угощать местным блюдом.

15 августа организуют праздник «Навары, мылая» . Гости смогут весь день дегустировать вареники.

5 сентября пройдет фестиваль бахчи «Сахарный кавун» . Кубанскими фруктами, арбузами и дынями будут угощать всех желающих.

12 сентября состоится праздник «Кубанское золото» . Можно будет отведать разнообразные блюда из риса.

На 26 сентября запланирован праздник «Кубанские разносолы» . На протяжении всего дня гостей будут угощать квашенной капустой, хрустящими огурцами, пикантными «тещиными языками», помидорами, моченными арбузами и яблоками и многим другим.

3 октября состоится фестиваль «Пышна галушка» , 24 октября — праздник «Тэщины пирижечкы» .

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань на улице Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.