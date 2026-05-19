В «Атамани» летом и осенью пройдут гастрономические фестивали. Публикуем расписание
Этнокомплекс «Атамань» поделился расписанием гастрономических фестивалей, которые пройдут в станице с июня по октябрь.
На 13 июня запланирован праздник «Шашлык и шашки».
27 июня пройдет фестиваль кубанской индюшки. В этот день в станице приготовят традиционную локшину — домашнюю яичную лапшу.
11 июля состоится фестиваль, приуроченный ко Дню рыбака.
1 августа пройдет праздник «Картопля цэ нэ цыбуля». Посетители смогут отведать драники со сметаной, печеную картошку по-деревенски, солянку с салом и жареным картофелем, вареники и пирожки с картофелем и луком и другие традиционные блюда.
8 августа состоится фестиваль кубанского борща. На подворьях и рыночной площади всех посетителей будут угощать местным блюдом.
15 августа организуют праздник «Навары, мылая». Гости смогут весь день дегустировать вареники.
5 сентября пройдет фестиваль бахчи «Сахарный кавун». Кубанскими фруктами, арбузами и дынями будут угощать всех желающих.
12 сентября состоится праздник «Кубанское золото». Можно будет отведать разнообразные блюда из риса.
На 26 сентября запланирован праздник «Кубанские разносолы». На протяжении всего дня гостей будут угощать квашенной капустой, хрустящими огурцами, пикантными «тещиными языками», помидорами, моченными арбузами и яблоками и многим другим.
3 октября состоится фестиваль «Пышна галушка», 24 октября — праздник «Тэщины пирижечкы».
Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань на улице Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.
