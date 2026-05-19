В «Атамани» летом и осенью пройдут гастрономические фестивали. Публикуем расписание

Краснодарский край

Распечатать

  • © Николай Ильин, ЮГА.ру
    © Николай Ильин, ЮГА.ру

В Темрюкском районе с июня по октябрь пройдут гастрономические праздники

Этнокомплекс «Атамань» поделился расписанием гастрономических фестивалей, которые пройдут в станице с июня по октябрь.

На 13 июня запланирован праздник «Шашлык и шашки».

27 июня пройдет фестиваль кубанской индюшки. В этот день в станице приготовят традиционную локшину — домашнюю яичную лапшу. 

11 июля состоится фестиваль, приуроченный ко Дню рыбака.

Читайте также:

1 августа пройдет праздник «Картопля цэ нэ цыбуля». Посетители смогут отведать драники со сметаной, печеную картошку по-деревенски, солянку с салом и жареным картофелем, вареники и пирожки с картофелем и луком и другие традиционные блюда.

8 августа состоится фестиваль кубанского борща. На подворьях и рыночной площади всех посетителей будут угощать местным блюдом.

15 августа организуют праздник «Навары, мылая». Гости смогут весь день дегустировать вареники.

5 сентября пройдет фестиваль бахчи «Сахарный кавун». Кубанскими фруктами, арбузами и дынями будут угощать всех желающих.

12 сентября состоится праздник «Кубанское золото». Можно будет отведать разнообразные блюда из риса.

На 26 сентября запланирован праздник «Кубанские разносолы». На протяжении всего дня гостей будут угощать квашенной капустой, хрустящими огурцами, пикантными «тещиными языками», помидорами, моченными арбузами и яблоками и многим другим.

3 октября состоится фестиваль «Пышна галушка», 24 октября — праздник «Тэщины пирижечкы».

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань на улице Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске 23 мая пройдет масштабный экофестиваль.

Еда Тамань Темрюкский район Фестивали

Новости

В «Атамани» летом и осенью пройдут гастрономические фестивали. Публикуем расписание
«Схема Долиной» по-краснодарски. Дольщики долгостроя остались и без объекта, и без денег
Краснодарский частный приют нуждается в помощи и ищет новые дома для здоровых собак
«Опасность БПЛА». Жителям Армавира отказали в проведении митингов против мусорного полигона
Ученые просят исключить сочинскую пальму из перечня опасных растений Краснодарского края
КТК отчитался о работе в 2025 году на фоне ударов по инфраструктуре. Выручка выросла на 4% до 173 млрд рублей

Лента новостей

Реклама на сайте