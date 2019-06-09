В Нальчике задержали президента общественной организации. В его машине нашли наркотики
В Кабардино-Балкарии 7 июня был задержан президент общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко и его коллеги
Сотрудники ДПС остановили машину Кочесоко, когда он возвращался домой от родственников. При досмотре полицейские нашли в автомобиле пакет, в котором была «какое-то наркотическое вещество», рассказал «Кавказскому узлу» знакомый Кочесоко Азамат Шорманов.
Вместе с главой «Хабзэ» задержали членов общественной организации Мурата Шурдумова и Асланджери Дымова, которые находились в машине. Их доставили в отдел полиции, затем руководителя «Хабзэ» отвезли в СИЗО в Нальчике, а его товарищей отпустили.
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Утром 8 июня силовики провели обыск в офисе «Хабзэ», забрали компьютеры и задержали участников организации, в том числе Азамата Шорманова. Задержанным полицейские задавали вопросы о причастности к связям с иностранными агентами и о сути Демократического конгресса народов России. После допроса активистов отпустили.
По словам Шорманова, Мартину Кочесоко вменяют хранение наркотических веществ. Его сторонники не верят в причастность к наркотикам и занимаются поиском адвоката.
Порталу Юга.ру не удалось оперативно получить комментарий ГУ МВД Кабардино-Балкарии по поводу ситуации с «Хабзэ».
В конце мая Кочесоко сообщил, что его родителей посетил представитель администрации района, который передал послание «сверху» с рекомендацией «сбавить свою активность». Перед этим президент «Хабзэ» провел в Нальчике круглый стол по проблемам федерализма.
Ранее Мартин Кочесоко критиковал запрет автопробега в День черкесского флага в Нальчике и и отношение российских властей к черкесским репатриантам. Он также выступал против законопроекта о добровольном изучении родных языков, который не поддержали в 12 регионах РФ, в том числе в Кабардино-Балкарии.
Как сообщали Юга.ру, утром 9 июня в Махачкале задержали Арсена Магомедова, который организовал акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова и главы общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко, которых с разницей в один день задержали после того, как у них нашли наркотики.
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