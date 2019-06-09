В Нальчике задержали президента общественной организации. В его машине нашли наркотики

В Кабардино-Балкарии 7 июня был задержан президент общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко и его коллеги

Сотрудники ДПС остановили машину Кочесоко, когда он возвращался домой от родственников. При досмотре полицейские нашли в автомобиле пакет, в котором была «какое-то наркотическое вещество», рассказал «Кавказскому узлу» знакомый Кочесоко Азамат Шорманов. Вместе с главой «Хабзэ» задержали членов общественной организации Мурата Шурдумова и Асланджери Дымова, которые находились в машине. Их доставили в отдел полиции, затем руководителя «Хабзэ» отвезли в СИЗО в Нальчике, а его товарищей отпустили.

Утром 8 июня силовики провели обыск в офисе «Хабзэ», забрали компьютеры и задержали участников организации, в том числе Азамата Шорманова. Задержанным полицейские задавали вопросы о причастности к связям с иностранными агентами и о сути Демократического конгресса народов России. После допроса активистов отпустили. По словам Шорманова, Мартину Кочесоко вменяют хранение наркотических веществ. Его сторонники не верят в причастность к наркотикам и занимаются поиском адвоката. Порталу Юга.ру не удалось оперативно получить комментарий ГУ МВД Кабардино-Балкарии по поводу ситуации с «Хабзэ».