Краснодарский частный приют нуждается в помощи и ищет новые дома для здоровых собак
Приюту «Краснодог» нужна помощь — необходимо сократить число животных в вольерах и найти им новые дома
12 мая приют «Краснодог» в своем телеграм-канале сообщил, что организация вынуждена сократить количество собак, живущих в вольерах. Это связано с предписанием о нарушении условий содержания животных из-за большого числа подопечных.
Поэтому организация просит помощи. Поддержать «Краснодог» можно несколькими способами:
- взять собаку домой. Животное со статусом «здоров» можно выбрать на сайте krasnodog.ru;
- забрать собаку в рабочий коллектив — если на территории вашего предприятия есть подходящее место и условия;
- оплатить передержку. Если у вас есть любимец в приюте, но нет возможности забрать его, можно обеспечить собаке временное содержание. Животное будет жить в комфорте, а его анкета продолжит размещаться на сайте.
«Наши врачи боролись за каждого — чаще всего вопреки всем шансам. Они выжили и теперь здоровы, но до сих пор ждут того самого человека. И приют не может им в этом помочь, но можете вы, наши дорогие помощники», — написали представители приюта.
«Мы отстоим невиновность»:
Работники «Краснодога» заявили, что, если сократить количество животных в вольерах не получится, организация будет вынуждена прекратить прием новых собак.
Уточнить информацию можно по телефону: 8 (988) 505-25-05 с 9:00 до 17:00.
Как писали Юга.ру, в конце апреля в Госдуму внесли законопроект о маркировке и едином реестре домашних животных.