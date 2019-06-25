В Нальчике суд отпустил под домашний арест президента общественной организации, у которого нашли наркотики

В Кабардино-Балкарии 24 июня отпустили под домашний арест президента общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко, у которого в машине нашли наркотики

Кочесоко задержали 7 июня. Сотрудники ДПС остановили машину Кочесоко, когда он со знакомыми возвращался домой от родственников. Общественник утверждал, что ему подбросили наркотики, а дело сфабриковали.

Адвокат Руслан Закалюжный рассказал Business FM , что главу общественной организации обвиняют в хранении наркотиков. Согласно материалам дела, в кармане брюк Кочесоко нашли 4,7 грамма марихуаны в высушенном виде, а под сиденьем в автомобиле — пакет с 263 граммами марихуаны.

8 июня Кочесоко предъявили обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере). На следующий день Лескенский районный суд Кабардино-Балкарии отправил его под арест.

Защита Кочесоко потребовала отменить решение суда. В качестве альтернативы нахождения в СИЗО адвокаты предложили перевести его под домашний арест.