В Нальчике суд отпустил под домашний арест президента общественной организации, у которого нашли наркотики
В Кабардино-Балкарии 24 июня отпустили под домашний арест президента общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко, у которого в машине нашли наркотики
Кочесоко задержали 7 июня. Сотрудники ДПС остановили машину Кочесоко, когда он со знакомыми возвращался домой от родственников. Общественник утверждал, что ему подбросили наркотики, а дело сфабриковали.
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Адвокат Руслан Закалюжный рассказал Business FM, что главу общественной организации обвиняют в хранении наркотиков. Согласно материалам дела, в кармане брюк Кочесоко нашли 4,7 грамма марихуаны в высушенном виде, а под сиденьем в автомобиле — пакет с 263 граммами марихуаны.
8 июня Кочесоко предъявили обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере). На следующий день Лескенский районный суд Кабардино-Балкарии отправил его под арест.
Защита Кочесоко потребовала отменить решение суда. В качестве альтернативы нахождения в СИЗО адвокаты предложили перевести его под домашний арест.
Заседание по жалобе защиты началось 24 июня в Верховном суде республики. Поддержать президента организации пришли более 200 человек. В заключительном слове Кочесоко призвал суд не подвергать его опасности, оставляя в СИЗО. Суд изменил меру пресечения и перевел президента «Хабзэ» под домашний арест.
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