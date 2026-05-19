19 мая «Деловая газета. Юг» сообщила, что кредиторы ООО «Лафер-Юг» намерены обжаловать определение Арбитражного суда Краснодарского края, который постановил вернуть в конкурсную массу обанкротившегося застройщика административное здание на улице Красноармейской. Три года назад этот объект перешел к дольщикам по мировому соглашению, после чего они достроили его за свой счет. Теперь, после нового решения суда, люди остались и без имущества, и без вложенных средств — а вопрос о возврате денег судом не разрешен.

Как рассказала представитель одного из дольщиков-кредиторов Ольга Мирзоян, договоры долевого участия с физическими и юридическими лицами ООО «Лафер-Юг» заключало в 2013-2016 годах. Согласно условиям соглашений, застройщик обязался возвести офисное здание. Когда готовность объекта составляла около 90%, в мае 2020 года в отношении компании ввели процедуру наблюдения, а в феврале 2021 года признали банкротом с задолженностью около 2,2 млрд рублей. Единственным активом «Лафер-Юга» был указан этот недостроенный офисный центр.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 64,28% долей в ООО «Лафер-Юг» принадлежат кипрской компании «Тобит Энтерпрайзес Лимитед». Как отметила Мирзоян, в период банкротства от должника, его мажоритарного участника и аффилированных юрлиц в дело поступали документы, способствовавшие наращиванию аффилированной задолженности. Суды устанавливали факт недобросовестного поведения «Лафер-Юга» и связанных с ним структур, которые заключали ДДУ на помещения, уже переданные другим кредиторам.

В декабре 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу о банкротстве. Недостроенное здание было передано дольщикам в общую долевую собственность. Поскольку рыночная стоимость объекта оценивалась в 712 млн рублей, а размер требований в реестре кредиторов составлял 576 млн рублей, дольщики дополнительно внесли более 130 млн рублей — этой суммы должно было хватить для расчетов с другими кредиторами. После этого дольщики достроили здание, подключили коммуникации и поставили объект на кадастровый учет.

Однако осенью 2023 года «Тобит Энтерпрайзес Лимитед» и ряд других юрлиц оспорили передачу здания в Верховном суде. Производство по делу о банкротстве возобновили. Первомайский районный суд Краснодара в иске застройщика о возврате имущества отказал — объект уже был достроен и поставлен на учет, часть помещений реализована добросовестным приобретателям. Но последующие инстанции это решение отменили и направили дело на пересмотр. В итоге 15 мая краевой арбитраж признал сделки с добросовестными приобретателями недействительными и постановил вернуть в конкурсную массу должника земельный участок и само здание.

Дольщики настаивают, что суд не применил реституцию — не разрешил вопрос о возврате вложенных средств. По словам Ольги Мирзоян, речь идет о порядка 712 млн рублей повторной оплаты, из которых около 160 млн рублей — суммы, оплаченные сверх первоначальных договоров, не считая трат на достройку объекта.

«Эта ситуация напоминает «схему Долиной», когда продавец недвижимости, ставший жертвой мошенников, через суд признает сделку недействительной и возвращает себе квартиру», — пояснила Мирзоян.

Кредиторы планируют обжаловать определение в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.