Первому вице-мэру Сочи и бывшему замглавы курорта продлили арест по делу о коррупции

Краснодарский край

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Басманный суд Москвы 10 июля продлил срок содержания под стражей первому вице-мэру Сочи Сергею Юрину и его предшественнику Анатолию Рыкову

Следственные органы подали ходатайство о продлении ареста первому заместителю мэра Сочи Сергею Юрину и заместителю директора АНО «Росгонки» Анатолию Рыкову, который ранее занимал должность первого замглавы города-курорта.

По решению суда арест продлен на два месяца — до 15 сентября, написал 10 июля «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя суда.

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Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года в администрации Сочи провели обыски, после этого были задержаны вице-мэр Сергей Юрин и бывший замглавы города Анатолий Рыков. Позже Юрина и нескольких бывших и нынешних чиновников курорта арестовали, им предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Сергей Юрин работал заместителем главы Сочи с 2009 года. В августе 2018-го он стал первым вице-мэром курорта, сменив на посту Анатолия Рыкова, который спустя девять лет уволился из администрации Сочи и занял пост зама гендиректора АНО «Росгонки».

В октябре 2018 года исполняющим обязанности первого вице-мэра Сочи назначили начальника правового департамента городской администрации Константина Михалькова. При этом официально Юрина не уволили из администрации, его профайл по-прежнему опубликован на сайте мэрии.

В пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру не смогли оперативно ответить на вопрос, числится ли Юрин в штате администрации, при этом не подтвердили, что он уволен.

Коррупция Сочи Суд
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