Первому вице-мэру Сочи предъявили обвинение во взяточничестве

Первому вице-мэру Сочи Сергею Юрину 19 октября Басманный суд Москвы предъявил обвинение

Чиновника обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

В рамках дела также задержаны замдиректора департамента экономики и стратегического развития Сочи Александр Иванов, предприниматель, гендиректор компании «Левис Империум» Андрей Левентюк, адвокат Николай Гребенюк. Также задержали подозреваемого в даче взяток — учредителя предрприятия «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова. Ведется следствие.

Как писали Юга.ру, 17 октября в администрации Сочи провели обыски. После этого задержали Сергея Юрина. Также стало известно о задержании бывшего замглавы города, заместителя директора АНО «Росгонки» Анатолия Рыкова и адвоката Александра Литвинова. Все они проходят по одному и тому же делу, которое связано с деятельностью администрации Сочи. Администрация города 18 октября прокомментировала задержание чиновника и бывшего госслужащего.

18 апреля задержали Мугдина Чермита, который на тот момент занимал пост первого заместителя мэра курорта. Позже его арестовали по делу о незаконной выдаче разрешения на строительство. Он не уволен из администрации Сочи, ведется следствие, сообщил порталу Юга.ру источник.