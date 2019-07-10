Четыре гостиницы в Анапе работали нелегально

В Анапе в июле проверили 77 гостиниц и выявили среди них нелегальные

Об этом сообщили 9 июля на совещании, которое провел глава Анапы Юрий Поляков. Участники обсудили меры пресечения незаконного бизнеса на курорте. Управление по санаторно-курортному комплексу и туризму проверило 77 гостиниц. Выяснилось, что четыре из них работали нелегально. Информацию об этом направили в Россреестр и налоговую инспекцию. Кроме того, руководству гостевого дома «Камчатка» и санатория «Аквамарин» направили уведомления о расторжении договоров на размещение объектов благоустройства на пляже из-за того, что там незаконно продавали алкоголь и установили аттракционы. Участники совещания отметили, что по решению межведомственной комиссии демонтировали девять незаконно размещенных ларьков. Они находились на Пионерском проспекте, 47, в проезде Гостевом, 10 и Золотистом, 5, на улицах Песчаной, 11, 12, 14а, 15а и Морской, 20.

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Глава города обратил внимание на проблему незаконной рекламы по сдаче жилья вдоль дорог курорта. Он призвал убрать таблички с объявлениями. «Эти таблички надо убирать, они — позорище для города-курорта», — сказал Поляков. Во время рейдов на курорте забрали у владельцев 16 животных, которых держали незаконно. Животных временно поместили в зоопарк.

Всего во время проверок составили 102 протокола, предусмотренных краевым законом «Об административных правонарушениях». Среди нарушений была выкладка товара за пределы торгового павильона, организация летнего кафе, установка временных сооружений, создающих препятствие для свободного передвижения по тротуарам, оказание услуг в непредусмотренном для этого месте. Вице-мэр Эдуард Баламашев отметил, что управление торговли за неделю составило 242 протокола об административных правонарушениях. Из них 87 — за торговлю в непредусмотренном месте, 147 — за нарушение правил благоустройства, 8 — за нарушение тишины и покоя граждан. Кроме того, специалисты выявили 54 факта продажи алкоголя с нарушением действующего законодательства — торговля на пляжах, из машин, в роллетах. В результате полицейские изъяли 5,7 тыс. литров нелегальной алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.