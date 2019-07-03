В Анапе у фотографов забрали двух орлов, обезьян и попугаев ара

В Анапе 2 июля полицейские забрали птиц и обезьян у предпринимателей, которые незаконно предлагали фотографироваться с животными

В Анапе продолжает работу межведомственная группа, в которую входят сотрудники управления торговли, Росприроднадзора и полиции. Они снова забрали у фотографов животных, которых держали на солнце без должного ухода. На этот раз в зоопарк в Витязево отдали двух орлов, двух обезьян и трех попугаев ара.

Фотографов, которые предлагали туристам сделать снимки с животными, оштрафуют, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.