В Анапе у фотографов забрали двух орлов, обезьян и попугаев ара
В Анапе 2 июля полицейские забрали птиц и обезьян у предпринимателей, которые незаконно предлагали фотографироваться с животными
В Анапе продолжает работу межведомственная группа, в которую входят сотрудники управления торговли, Росприроднадзора и полиции. Они снова забрали у фотографов животных, которых держали на солнце без должного ухода. На этот раз в зоопарк в Витязево отдали двух орлов, двух обезьян и трех попугаев ара.
Фотографов, которые предлагали туристам сделать снимки с животными, оштрафуют, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Как писали Юга.ру, в конце июня власти Анапы начали кампанию по изъятию животных у пляжных фотографов. 26 июня по инициативе прокуратуры у фотографов забрали краснокнижного котенка африканского льва и поместили его в зоопарк, а 1 июля полицейские изъяли еще одного львенка. 2 июля в Архипо-Осиповке у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота. В Сочи в тот же день передали в зоопарк маленькую львицу, макаку и двух попугаев.
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