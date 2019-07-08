Краевая комиссия высоко оценила пляжи Анапы
Пляжи Анапы в июле признали одними из лучших по архитектурному облику и уровню комфорта
Глава Анапы Юрий Поляков принял участие в заседании межведомственной комиссии по развитию санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса Краснодарского края.
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По результатам проведенной проверки, пляжи в селе Витязево и станице Благовещенской получили высокую оценку комиссии — они оборудованы в соответствии с требованиями безопасности и поддерживаются в должном санитарном состоянии. По данным Роспотребнадзора, пробы морской воды соответствуют нормам, ни одного случая заболевания, связанного с купанием в море, не выявлено.
Также члены комиссии отметили работу Полякова по наведению порядка на Бугазской косе — там перекрыли въезд машин на особо охраняемую природную территорию и демонтировали 57 незаконно установленных пляжных самостроев.
Также в Анапе проверили 72 гостиницы, из них в 34 нашли нарушения земельного и налогового законодательства. Проводятся внеплановые проверки и ежедневный мониторинг, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Как писали Юга.ру, в апреле власти Анапы и региона решили закрыть въезд машин на пляжи, в том числе на Бугазскую косу.
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