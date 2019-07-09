Светофоры на улице Северной в Краснодаре пообещали включить на день раньше

Краснодарский край

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В Краснодаре 9 июля планируют включить светофоры на пересечении улиц Северной, Аэродромной и Фрунзе, которые выключали из-за ремонта и нанесения новой разметки

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Там отметили, что разметку начали делать заранее — до того, как пойдет дождь, так как накануне в городе объявили штормовое предупреждение из-за ливней.

Сейчас на перекрестке дежурят сотрудники ГИБДД.

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Как сообщали Юга.ру, светофоры на пересечении улиц Северной, Фрунзе и Аэродромной выключили 8 июля для ремонта и замены. Их планировали включить 10 июля. Также рабочие начали наносить новую разметку для того, чтобы 10 июля на перекрестке начала действовать новая схема движения. Утром 9 июля из-за этих работ на перекрестке произошел дорожный затор.

С 10 июля по улице Аэродромной откроют прямое движение с поворотом налево, на Северную, минуя зеленый островок. При этом будет запрещен левый поворот с Северной на Аэродромную.

Кроме того, на Северной с 10 июля начнет работать выделенная полоса для общественного транспорта.

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