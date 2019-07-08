В Краснодаре на 9-10 июля объявили штормовое предупреждение по непогоде
9 и 10 июля в Краснодаре ожидаются грозы и сильный ветер
Погода в городе испортится в ночь на 9 июля, в связи с этим на ближайшие двое суток объявлено штормовое предупреждение.
«С 1-4 часов 9 июля до конца суток,а также 10 июля ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 23 м/с», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Кроме этого, 9 июля в столице Кубани ожидается высокая пожароопасность 4 класса.
Читайте также:
По данным Краснодарского гидрометцентра, температура воздуха ночью будет 17-19 °С, дневные температуры опустятся до 27-29 °С.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует сообщать по телефонам: 214-33-36 и 112.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.