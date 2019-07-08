В Краснодаре на 9-10 июля объявили штормовое предупреждение по непогоде

9 и 10 июля в Краснодаре ожидаются грозы и сильный ветер

Погода в городе испортится в ночь на 9 июля, в связи с этим на ближайшие двое суток объявлено штормовое предупреждение.

«С 1-4 часов 9 июля до конца суток,а также 10 июля ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 23 м/с», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Кроме этого, 9 июля в столице Кубани ожидается высокая пожароопасность 4 класса.