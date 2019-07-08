На Кубани разработают закон для организаторов морских прогулок после ЧП в Джубге

Решение о законодательной инициативе было принято на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 8 июля.

Участники мероприятия отметили, что несмотря на наличие целого ряда контрольно-надзорных органов, нет эффективного механизма пресечения деятельности нарушителей на воде, и этот пробел нужно устранить. Вице-губернатор Андрей Алексеенко подчеркнул необходимость превентивных мер, чтобы сделать отдых людей максимально безопасным. Для того, чтобы коммерческая деятельность судов на пляжах была четко регламентирована, он предложил подготовить законодательную инициативу. Алексеенко поручил краевому управлению МЧС совместно с минкурортов провести работу с нормативными документами, чтобы у края появился четкий механизм принятия решений.

«К сожалению, такие печальные случаи никого ничему не учат. Пока не будет принято жестких мер к тем, кто допустил нарушения, мы ситуацию не поменяем. У нас должен быть запрещающий механизм, который не позволит нарушителям продолжать деятельность в высокий сезон. И тогда им будет экономически невыгодно допускать нарушения», — добавил вице-губернатор.

Было предложено создать комиссию с участием представителей надзорных органов, которые осуществляли бы выезды непосредственно в места проката. Главам муниципалитетов азово-черноморского побережья поручили провести заседания с участием всех заинтересованных предпринимателей по поводу безопасности на воде, а также провести рейдовые мероприятия на побережье, сообщили в пресс-службе краевой администрации.