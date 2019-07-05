В Краснодаре снесли здание после того, как его признали историческим. Мэрию собираются обязать восстановить дом

В Краснодаре в июне приступили к сносу дома на улице Коммунаров, 156, который был признан историческим

Руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роман Семихатский 5 июля рассказал порталу Юга.ру, что дом начали сносить после того, как 1 марта вышел приказ об утверждении предмета охраны, границ и требований к градостроительным регламентам в границах исторического поселения Краснодара. По этому документу снос дома запрещен.

«Это противоправные действия, направленные на разрушение предмета охраны исторического поселения. Сейчас мы готовим документы для понуждения Единой службы заказчика, которая осуществляла это мероприятие, по восстановлению исторически ценного и градоформирующего здания на улице Коммунаров, 156», — сказал Семихатский. По его словам, пятым приложением в документе предмета охраны исторического поселения идет перечень ценных градоформирующих объектов. «Именно по этой причине мы будем требовать восстановление объекта как ценного градоформирующего на основании приказа, который носит нормативный характер. Он был доведен до администрации муниципалитета», — пояснил глава управления по охране культурного наследия.

В администрации Краснодара порталу Юга.ру рассказали, что фактически здание снесли после приказа, но решение о сносе и подготовка к нему было до вступления в силу приказа о предмете охраны и границах исторического поселения. В 2018 году мэрия Краснодара направляла Семихатскому официальное обращение с перечнем аварийных домов. Власти попросили проверить, нет ли среди них домов, представляющих историческую ценность. Однако обращение осталось без ответа. Сейчас администрация направила повторное обращение с полным перечнем ветхих домов: расселениях, расселяемых и тех, где дома уже аварийные, но процесс расселения не начался. Также в мэрии добавили, что не оспаривают необходимость восстановления дома на улице Коммунаров. Однако в документе о предмете охраны к градостроительным регламентам в границах исторического поселения прописана возможность демонтажа аварийных зданий, которые считаются ценными и градоформирующими, с его последующим восстановлением. Однако механизм восстановления не прописан: не ясно, какие процессуальные действия нужно совершить, чтобы восстановить здание. Например, не решен вопрос об источнике финансирования работ по воссозданию в первоначальном облике ценных объектов и сроках осуществления работ.

Семихатский сообщил, что управление прорабатывает этот вопрос. «Сейчас мы собираем документы, чтобы организовать эту процедуру совместно с городом. Если они не знают процедуру, то мы ее вместе с ними отработаем», — заключил глава ведомства.

Как сообщали Юга.ру, 27 июня, мэрия Краснодара рассказала, что повторно отправила в краевое управление по охране культурного наследия перечень аварийных домов, находящихся в центре города, для проверки их ценности. Ответ на первое письмо власти Краснодара не получили. Семихатский заявил, что первое письмо им не приходило.