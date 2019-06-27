В Краснодаре проверят историческую ценность почти 100 аварийных домов

Мэрия Краснодара в июне повторно отправила перечень аварийных домов, находящихся в центре города, для проверки их ценности

Этот список администрация уже отправляла в конце 2018 года, однако обращение осталось без ответа. Всего в перечень вошли 96 домов — это ветхие и аварийные здания, 21 из них уже расселили. В список вошли 22 дома, где процесс расселения находится на завершающей стадии. Также перечислены строения, которые признаны ветхими и аварийными, но еще не расселены, сообщили 27 июня в пресс-службе администрации Краснодара.

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что заключение специалистов необходимо для защиты наиболее ценных зданий в историческом центре. Нужно не допустить ситуации, которая произошла с домом на улице Коммунаров, в котором признаки исторической ценности обнаружили после начала демонтажа здания.

«Важно, чтобы специалисты управления, которое призвано сохранять историческое наследие, провели экспертную оценку зданий. Возможно, среди них есть кандидаты в объекты культурного наследия, также нам нужно точно знать, какие здания являются градоформирующими, чтобы обеспечить их сохранность», — сказал глава города.

Первышов добавил, что все участки после сноса ветхих домов планируют использовать под зеленые зоны, детские и спортивные площадки. Также возможно расширение социальных объектов, школ и детских садов.