В Краснодаре проверят историческую ценность почти 100 аварийных домов
Мэрия Краснодара в июне повторно отправила перечень аварийных домов, находящихся в центре города, для проверки их ценности
Официальное обращение направили начальнику управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роману Семихатскому.
Этот список администрация уже отправляла в конце 2018 года, однако обращение осталось без ответа. Всего в перечень вошли 96 домов — это ветхие и аварийные здания, 21 из них уже расселили. В список вошли 22 дома, где процесс расселения находится на завершающей стадии. Также перечислены строения, которые признаны ветхими и аварийными, но еще не расселены, сообщили 27 июня в пресс-службе администрации Краснодара.
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Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что заключение специалистов необходимо для защиты наиболее ценных зданий в историческом центре. Нужно не допустить ситуации, которая произошла с домом на улице Коммунаров, в котором признаки исторической ценности обнаружили после начала демонтажа здания.
«Важно, чтобы специалисты управления, которое призвано сохранять историческое наследие, провели экспертную оценку зданий. Возможно, среди них есть кандидаты в объекты культурного наследия, также нам нужно точно знать, какие здания являются градоформирующими, чтобы обеспечить их сохранность», — сказал глава города.
Первышов добавил, что все участки после сноса ветхих домов планируют использовать под зеленые зоны, детские и спортивные площадки. Также возможно расширение социальных объектов, школ и детских садов.
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Как сообщали Юга.ру, ранее в центре Краснодаре начали сносить бывший особняк купца Котлярова. Он был в числе зданий, признанных ветхими или аварийными. Жители города обнаружили в доме потолки, украшенные росписью и лепниной, и потребовали признать здание памятником архитектуры.
По словам краснодарского историка Виталия Бондаря, дом, являющийся частью усадьбы купца Котлярова, при достаточно ординарном экстерьере имеет выдающиеся по художественным качествам интерьеры.
Семихатский сообщил, что 21 июня это здание решили включить в перечень выявленных объектов культурного наследия и организовать историко-культурную экспертизу. После этого решения дом получил охранный статус и сносить его теперь нельзя.
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