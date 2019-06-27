«Не было у нас такого письма». Краевое управление по охране культурного наследия обвинило мэрию Краснодара в подтасовках

В четверг, 27 июня, мэрия Краснодара рассказала , что повторно отправила в краевое управление по охране культурного наследия перечень аварийных домов, находящихся в центре города, для проверки их ценности. По словам муниципальных чиновников, этот список в управление отправляли еще в конце 2018 года — однако обращение осталось без ответа. Юга.ру обратились к руководителю управления Роману Семихатскому с вопросом о том, почему так вышло. Он утверждает, что такого письма не было.

«Я вот что скажу: мэрия нашла идеальный способ выкрутиться из ситуации — сделать задним числом письмо, которое к нам не направлялось. У нас нет в электронной системе регистрации письма от мэрии Краснодара по этому вопросу. За весь прошедший период письмо такое к нам не поступало. Они сейчас себя выгораживают и пытаются сказать, что они направляли, а мы, такие негодяи, не рассмотрели. Не было у нас такого письма. Причем мы это выяснили в присутствии представителя администрации города. Когда я прямо при них отнес письмо в приемную, официально посмотрели в системе электронного документооборота, что к нам такое письмо не заходило. И теперь, услышав это, они быстренько закинули информацию. Это очень нехороший с их стороны поступок», — прокомментировал Семихатский.

Мэрия указала, что всего в перечень вошли 96 домов — это ветхие и аварийные здания, 21 из которых уже расселили. В список вошли 22 дома, где процесс расселения находится на завершающей стадии, а также перечислены строения, которые признаны ветхими и аварийными, но еще не расселены, сообщили 27 июня в пресс-службе администрации Краснодара.

«Новое письмо у нас пока еще не зарегистрировано, и как только оно к нам поступит, мы сразу рассмотрим все здания. Если к нам такой перечень поступит — сегодня или завтра, — то мы в обязательном порядке его рассмотрим, потому что вопрос очень важный. По закону у нас будет месяц на ответное обращение, в течение месяца мы сможем их осмотреть большим составом — привлечем общественников, экспертов. Тут вопрос заключается в том, что если эти здания в муниципальной собственности, то мы попросим город, и они нас в них запустят. А если это частная собственность какая-то, то будет проблематично даже туда попасть. Но думаю, что мы с этой ситуацией как-нибудь справимся», — пояснил руководитель краевого управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роман Семихатский.