«Не было у нас такого письма». Краевое управление по охране культурного наследия обвинило мэрию Краснодара в подтасовках
Мэрия Краснодара рассказала, что повторно направила в управление по охране культурного наследия письмо. Там говорят, что первого письма не было
В четверг, 27 июня, мэрия Краснодара рассказала, что повторно отправила в краевое управление по охране культурного наследия перечень аварийных домов, находящихся в центре города, для проверки их ценности. По словам муниципальных чиновников, этот список в управление отправляли еще в конце 2018 года — однако обращение осталось без ответа. Юга.ру обратились к руководителю управления Роману Семихатскому с вопросом о том, почему так вышло. Он утверждает, что такого письма не было.
«Я вот что скажу: мэрия нашла идеальный способ выкрутиться из ситуации — сделать задним числом письмо, которое к нам не направлялось. У нас нет в электронной системе регистрации письма от мэрии Краснодара по этому вопросу. За весь прошедший период письмо такое к нам не поступало. Они сейчас себя выгораживают и пытаются сказать, что они направляли, а мы, такие негодяи, не рассмотрели. Не было у нас такого письма. Причем мы это выяснили в присутствии представителя администрации города. Когда я прямо при них отнес письмо в приемную, официально посмотрели в системе электронного документооборота, что к нам такое письмо не заходило. И теперь, услышав это, они быстренько закинули информацию. Это очень нехороший с их стороны поступок», — прокомментировал Семихатский.
Мэрия указала, что всего в перечень вошли 96 домов — это ветхие и аварийные здания, 21 из которых уже расселили. В список вошли 22 дома, где процесс расселения находится на завершающей стадии, а также перечислены строения, которые признаны ветхими и аварийными, но еще не расселены, сообщили 27 июня в пресс-службе администрации Краснодара.
«Новое письмо у нас пока еще не зарегистрировано, и как только оно к нам поступит, мы сразу рассмотрим все здания. Если к нам такой перечень поступит — сегодня или завтра, — то мы в обязательном порядке его рассмотрим, потому что вопрос очень важный. По закону у нас будет месяц на ответное обращение, в течение месяца мы сможем их осмотреть большим составом — привлечем общественников, экспертов. Тут вопрос заключается в том, что если эти здания в муниципальной собственности, то мы попросим город, и они нас в них запустят. А если это частная собственность какая-то, то будет проблематично даже туда попасть. Но думаю, что мы с этой ситуацией как-нибудь справимся», — пояснил руководитель краевого управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роман Семихатский.
Обновлено: администрация Краснодара предоставила редакции Юга.ру скан письма о предоставлении перечня аварийных многоквартирных домов, направленного на имя Семихатского и датированного 8 ноября 2018 года.
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Как ранее сообщали Юга.ру, в июне в центре Краснодара начали сносить бывший особняк купца Котлярова. Дом был включен в список зданий, признанных ветхими или аварийными. Жители города обнаружили в особняке потолки, украшенные старинной лепниной и художественной росписью, и потребовали включить здание в список объектов культурного наследия. По словам краснодарского историка Виталия Бондаря, дом, являющийся частью усадьбы купца Котлярова, при достаточно ординарном экстерьере имеет выдающиеся по художественным качествам интерьеры.
21 июня было принято решение о том, что это здание на улице Коммунаров будет включено в перечень выявленных объектов культурного наследия. После этого решения дом уже получил охранный статус и сносить его теперь нельзя. Вскоре, по словам Романа Семихатского, будет организована историко-культурная экспертиза, которая подтвердит дальнейшую судьбу особняка Котлярова.
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