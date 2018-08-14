Новым прокурором Новороссийска стал Игорь Стуконог

В Новороссийске 14 августа назначили нового прокурора, им стал старший советник юстиции Игорь Стуконог

Старший советник юстиции Игорь Стуконог назначен прокурором Новороссийска приказом Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Стуконог в 1998 году окончил юридический факультет Кубанского государственного университета. В органах прокуратуры Краснодарского края работает с июля 1998 года. Сначала занимал должность следователя, затем старшего следователя прокуратуры Кореновского района, заместителя прокурора Кореновского района, прокурора Выселковского района. С декабря 2009 года находился в должности прокурора Армавира.