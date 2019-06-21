Минздрав назвал вид рака, от которого чаще всего умирают россияне

В Министерстве здравоохранения России рассказали, от какого вида рака чаще всего умирают жители

Наибольший показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) в прошлом году зафиксировали при раке поджелудочной железы. Он составил 39,9%. На втором месте стоит рак печени и внутрипеченочных протоков. Показатель при этом виде злокачественных опухолей составил 38,4%. При раке пищевода — 29,9%. При раке трахеи, бронхов и легких показатель летальности составил 21,9%, при злокачественной опухоли глотки — 17,3%, сообщило 21 июня издание RT со ссылкой на Минздрав.

В целом по России показатель смертности от онкологических заболеваний составил 6%. В 2018 году по всей стране на диспансерном учете из-за рака состояли 3,7 млн человек.

Как сообщали Юга.ру, Росстат в феврале назвал основной причиной смерти женщин злокачественные и доброкачественные опухоли. В апреле главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал , что в стране выросло число жителей, заболевших раком. Он также отметил , что наибольший показатель заболеваемости раком и у мужчин, и у женщин отмечается в возрасте от 70 до 79 лет.

Минздрав России составил рейтинг регионов с наибольшей распространенностью рака по итогам 2018 года. Самое высокое значение наблюдается в Курской области (3331,1 на 100 тыс. человек), второе место заняла Республика Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения). Тройку замыкает Краснодарский край (3235,2 на 100 тыс. населения).

В минздраве Краснодарского края в июне объяснили, почему в регионе наблюдается высокое распространение онкозаболеваний. В ведомстве заявили, что это связано с высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг.