Минздрав назвал вид рака, от которого чаще всего умирают россияне
В Министерстве здравоохранения России рассказали, от какого вида рака чаще всего умирают жители
Наибольший показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) в прошлом году зафиксировали при раке поджелудочной железы. Он составил 39,9%. На втором месте стоит рак печени и внутрипеченочных протоков. Показатель при этом виде злокачественных опухолей составил 38,4%. При раке пищевода — 29,9%. При раке трахеи, бронхов и легких показатель летальности составил 21,9%, при злокачественной опухоли глотки — 17,3%, сообщило 21 июня издание RT со ссылкой на Минздрав.
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Самые низкие коэффициенты летальности зафиксировали при раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%, щитовидной железы — 0,6%, губы — 1%, матки — 2,2%, молочной железы — 3%.
В целом по России показатель смертности от онкологических заболеваний составил 6%. В 2018 году по всей стране на диспансерном учете из-за рака состояли 3,7 млн человек.
Как сообщали Юга.ру, Росстат в феврале назвал основной причиной смерти женщин злокачественные и доброкачественные опухоли. В апреле главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что в стране выросло число жителей, заболевших раком. Он также отметил, что наибольший показатель заболеваемости раком и у мужчин, и у женщин отмечается в возрасте от 70 до 79 лет.
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Минздрав России составил рейтинг регионов с наибольшей распространенностью рака по итогам 2018 года. Самое высокое значение наблюдается в Курской области (3331,1 на 100 тыс. человек), второе место заняла Республика Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения). Тройку замыкает Краснодарский край (3235,2 на 100 тыс. населения).
В минздраве Краснодарского края в июне объяснили, почему в регионе наблюдается высокое распространение онкозаболеваний. В ведомстве заявили, что это связано с высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг.
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