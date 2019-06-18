Много солнца и пенсионеров: в минздраве объяснили распространенность рака на Кубани
В минздраве Краснодарского края объяснили, почему в регионе наблюдается высокое распространение онкозаболеваний
Минздрав России составил рейтинг регионов с наибольшей распространенностью рака по итогам 2018 года. Самое высокое значение наблюдается в Курской области (3331,1 на 100 тыс. человек), второе место заняла Республика Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения). Тройку замыкает Краснодарский край (3235,2 на 100 тыс. населения).
В минздраве Краснодарского края заявили, что распространенность рака связана с высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг. По словам главного онколога Краснодарского края Романа Мурашко, люди пенсионного возраста — тот контингент, который наиболее подвержен онкозаболеваниям.
Кроме того, Краснодарский край — солнечный регион, а ультрафиолетовые лучи увеличивают риск возникновения рака, сообщили 17 июня РИА «Новости». По этой причине на Кубани распространенность онкозаболеваний всегда была выше, чем в других регионах.
Однако в минздраве отметили, что в Краснодарском крае уровень смертности от рака ниже, чем в среднем по России. Это объясняют тем, что новообразования выявляют на ранних этапах. В целом в стране за последние 10 лет показатели заболеваемости раком выросли почти на 40%, написал RT.
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