Много солнца и пенсионеров: в минздраве объяснили распространенность рака на Кубани

В минздраве Краснодарского края объяснили, почему в регионе наблюдается высокое распространение онкозаболеваний

Минздрав России составил рейтинг регионов с наибольшей распространенностью рака по итогам 2018 года. Самое высокое значение наблюдается в Курской области (3331,1 на 100 тыс. человек), второе место заняла Республика Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения). Тройку замыкает Краснодарский край (3235,2 на 100 тыс. населения).

В минздраве Краснодарского края заявили, что распространенность рака связана с высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг. По словам главного онколога Краснодарского края Романа Мурашко, люди пенсионного возраста — тот контингент, который наиболее подвержен онкозаболеваниям.